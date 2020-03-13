18 марта Яндекс проведет вебинар по настройке рекомендательного виджета

Оксана Мамчуева -
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В конце января для всех партнеров РСЯ стал доступен виджет с рекомендациями внутреннего контента сайта и нативными блоками Яндекс.Директа.

18 марта специалисты Яндекса проведут вебинар, на котором расскажут, что такое рекомендательный виджет, и как в нем подбираются публикации и реклама. 

Участники вебинара увидят настройку блока в режиме реального времени. Ведущие Денис Сурченко и Максим Гайдук разберут все самые  распространенные ошибки при использовании блока, а также ответят на все вопросы из чата. 

Программа:

  • Что такое рекомендательный виджет: преимущества и ограничения;
  • Настройка рекомендательного виджета: подготовка сайта, добавление рекламных блоков, кастомизация.
  • Разбор часто встречающихся ошибок
  • Ответы на вопросы из чата.

Вебинар будет полезен владельцам и маркетологам контентных сайтов, которые хотят начать использовать виджет.

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Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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