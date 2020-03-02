Facebook позволил пользователям превращать 2D-фото в 3D

Facebook обновил функцию создания 3D-изображений. Теперь она позволяет конвертировать практически любые 2D-фото в 3D.

Раньше функция эта функция полагалась на возможности портретного режима на смартфонах с двумя объективами.

Теперь она будет использовать методы машинного обучения для создания 3D-фотографий из стандартных 2D-изображений – независимо от возможностей устройства.

Обновление будет доступно в последней версии мобильного приложения Facebook.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, при создании новой публикации нужно выбрать вариант «3D», а затем — нужное изображение из галереи устройства. После этого Facebook сгенерирует симулированное 3D-изображение.

Поскольку это лишь симуляция, полученное фото не будет таким же качественным, как снятое с помощью камеры с двумя объективами. При этом пользователи смогут взаимодействовать со снимком так же, как и с другими 3D-изображениями.