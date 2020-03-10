32 млн женщин получили подарок в Одноклассниках к 8 марта

Социальная сеть Одноклассники подвела итоги активности пользователей во время празднования 8 марта. За три праздничных дня пользователи социальной сети отправили друг другу 1 миллиард подарков. Подарки получили 32 миллиона российских женщин, зарегистрированных в Одноклассниках, это 41% от всех жительниц страны.

Кроме этого, Одноклассники побили рекорд по аудитории, которая отправляла стикеры (11 миллионов человек) , а персонализированные видеооткрытки от нейросети собрали 200 миллионов просмотров.

Примечательно, что одним из самых щедрых мужчин в Одноклассниках стал пользователь из Саратова, который отправил 4 840 подарков с «8 Марта!». Кстати, в 2020 году Саратов вошел в десятку городов, по количеству отправленных подарков в честь 8 Марта. Кроме этого, активнее всего виртуальные подарки к Международному женскому дню дарили в Москве, Омске и Новосибирске.

Больше всего подарков в соцсети получила пользовательница из Вологды, ей пришло 5 642 поздравления с Международным женским днем.

Напомним, в начале марта Одноклассники реализовали возможность самостоятельного восстановления доступа к профилю с помощью технологии распознавания лиц и жестов.