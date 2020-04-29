40% фрилансеров, предоставляющих SEO-услуги, к началу июня потратят все свои сбережения

В случае продления режима самоизоляции и отсутствия новых заявок, 40% фрилансеров, предоставляющих SEO-услуги, потратят все свои сбережения к началу июня. При этом 20% останутся без сбережений уже к началу мая, а еще около 7% признались, что изначально не имели каких-либо сбережений.

Такие данные приводятся в исследовании биржи Workspace, посвященном влиянию кризиса на отрасль фриланс-услуг. В качестве респондентов выступило 700+ фрилансеров разных отраслей, представляющих Россию (77,8%) и страны ближнего зарубежья (22,2%), 52% из которых — мужчины, 48% — женщины.

7,7% опрошенных указали в качестве рода деятельности SEO. Ниже приводим данные конкретно по этому сегменту респондентов, которые коллеги подготовили специально для Searchengines.ru:

50% фрилансеров, специализирующихся на SEO, ощутили существенный рост конкуренции на рынке услуг, еще 27,8% охарактеризовали его как не значительный. Чуть более 22% пока не заметили изменений в этом плане.

Почти 40% одновременно занимались только 1-2 проектами в апреле, и коло 28% — 3-4. К сожалению, уже к данному моменту 16% констатировали, что в данный момент они совсем без работы.

5,6% заявили об уменьшении своих доходов за последний месяц примерно на 5-10%, 16,6% чувствуют снижение на 20-40%, а еще 11% — на 40-60%.

Среди фрилансеров, оказывающих услуги по SEO в статусе ИП, отказаться от такового решило уже 18%. Этот же показатель относительно самозанятых составляет 9,1%.

Желание стать на учет на биржу занятости выразили 11,1%. Еще 16,7% задумались об этом, но еще не приняли окончательного решения.

Ни один из опрошенных не выразил уверенности в том, что когда придет время, они будут получать государственную пенсию. При том, что 33,3% все же имеют возможность откладывать на пенсию самостоятельно, еще больший сегмент (38,9%) поделились, что такой возможности не имели.

Полную версию опроса по всем сегментам digital-услуг можно посмотреть здесь.

Напомним, согласно последнему исследованию Workspace, 71,3% фрилансеров недовольны своим средним ежемесячным доходом и пытаются изменить положение. А 16,9% тоже не довольны, но уверены, что «достигли потолка» и не имеют возможности повысить свой уровень дохода