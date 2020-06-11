Автор: Игорь Волков, маркетолог в Logaster.ru — компании онлайн-разработчике фирменного стиля.

Некоторые бизнесмены думают, что создание и продвижение фирменной символики — задача для крупных брендов и компаний с большой рыночной долей. Якобы нужно сначала развить свое дело, а только потом думать о его идентификации. А некоторые просто заказывают корпоративную символику только потому, что «все так делают». То есть, они привлекают дизайнера, получают готовую символику, и на этом все. В таком виде идентификация не будет работать на бизнес.

Почему важно продвигать свой логотип



Что обычно делают предприниматели, используя фирменную символику без какой-либо стратегии? Размещают логотип на сайте, визитных карточках и наружной рекламе. Но это далеко не весь перечень вариантов использования лого. Чем больше брендированных объектов — тем шире охват аудитории, у которой фирменный знак будет ассоциироваться с брендом. Очевидно, что рост узнаваемости и запоминаемости приносит выгоду для бизнеса.

Исходя из этого, важно не только создать уникальный, красивый и легкий в понимании логотип компании, но эффективно использовать его, правильно распространяя.

Взять хотя бы всемирно известные компании. Они брендируют все, что только можно. Например, производитель конструкторов LEGO создал целую империю, концентрируясь не только на разработке игрушек. У них есть парки развлечений, кассовые полнометражные фильмы и мультсериалы, права на которые купили многие телеканалы мира. И каждый продукт — брендирован. А в фильмах и видео в качестве героев и локаций используются прототипы настоящих конструкторов.

Еще стоит вспомнить Coca-Cola, которая использует свой логотип на продукции, спонсорских материалах, своих знаменитых грузовиках, холодильниках в торговых точках. А Apple сделала свой логотип в виде надкушенного яблока частью философии бренда. Достаточно продемонстрировать этот символ — и большинство жителей мира безошибочно его идентифицируют, даже если никогда не держали в руках технику от компании.

Вывод очевиден: используя фирменную символику в максимальном количестве точек соприкосновения с целевой аудиторией, можно повысить узнаваемость бренда. Мало того, вырастет идентичность компании, а также возникнет стойкая ассоциация между лого и брендом. Это сделает аудиторию лояльной, так как она будет узнавать символику и отдавать предпочтение знакомому продукту.

Далее речь пойдет о том, как использовать лого компании для повышения узнаваемости бренда, на каких продуктах и поверхностях разместить фирменный знак и как правильно его продвигать.

Как повысить узнаваемость бренда?



Бренд — это не только зарегистрированная торговая марка. И это не только логотип, каким бы удачным он ни был. Бренд — это ассоциация, восприятие компании или продукта целевой аудиторией. Это совокупность элементов: символом, звуков и слов, невербальных составляющих. Бренд — это логотип, слоган, название, фирменные цвета и шрифты. Но также это и качество продукта, уровень сервиса, лояльность к клиентам и многое другое, из чего складывается сложный пазл восприятия.

Почему бренд часто напрямую ассоциируют с логотипом? Потому что фирменный знак — наиболее заметная и удобная для продвижения часть брендирования. Поэтому компании много тратят на создание привлекательного, эффективного лого. Естественно, вложения должны окупиться. И это можно измерить с помощью ROI — коэффициента окупаемости, соотношения дохода и суммы инвестиций. Например, в 2008 году PepsiCo инвестировала в разработку нового логотипа $1 млн. В следующем году финансовые показатели компании выросли с $5,142 млрд до $5,946 млрд. 804 миллиона чистой прибыли — и не в последнюю очередь благодаря логотипу. И вложения в него уже не кажутся такими огромными.

Как обеспечить максимальный ROI для логотипа своей компании? Применять его во всех вероятных точках взаимодействия бренда и целевой аудитории. Точки взаимодействия или контакта — авторский термин российского маркетолога Игоря Манна. Он называет так все оффлайн- и онлайн-локации, а также ситуации, при которых клиент пересекается с бизнесом. Например, приходя в магазин, клиент может увидеть:

рекламный баннер с вашим продуктом;

промоутера с образцами продукции вашей компании;

продукт на полке, в брендированной упаковке.

Все это — три точки контакта. Используя логотип в каждой из них, можно напоминать клиенту о своем бренде, удерживать его внимание и влиять на его выбор. Чем больше брендированных точек контакта — тем выше вероятность, что покупатель выберет именно вашу компанию/продукт.

Количество точек контакта для каждого бренда — индивидуальный критерий. И в каждой из точек нужно демонстрировать аудитории простой, уникальный и запоминающийся логотип.

Какие точки взаимодействия доступны для брендирования

Если логотип уже разработан, и хочется быстрее запустить его в работу для роста бизнес-показателей, нужно публиковать фирменный знак везде: на корпоративной полиграфии, на сайте и в соцсетях, рекламных носителях и упаковке, вывесках, фасаде и стенах кабинетов собственного офиса.

Современные эксперты выделяют более 40 точек взаимодействия лого и аудитории. Полный список в 2020 году впервые предложил проект Logaster. Рассмотрим варианты применения логотипа компании в разных направлениях.



Наверняка ваш логотип уже есть в интернете: вы в первую очередь разместили его на сайте компании. Отлично, но этого мало. Рассмотрите варианты добавления фирменного знака сюда:

фавикон сайта;

корпоративные страницы в социальных сетях;

иконки для мессенджеров;

лого в YouTube;

водяной знак для публикуемого визуального контента;

брендированная подпись под письмами с фирменных e-mail адресов;

оформление электронных писем для рассылок;

иконка фирменного мобильного приложения;

баннеры для онлайн-рекламы;

обои для экранов гаджетов, экранные заставки.

Размещая лого на рекламных носителях, компания улучшает запоминаемость бренда, делает его узнаваемым. Если у компании хорошая репутация, реклама с применением логотипа выглядит более аргументированно с точки зрения целевой аудитории. Кампания может проходить более эффективно. Рекламные элементы, на которых можно использовать фирменный знак:

вывески и другие фасадные конструкции;

билборды, щиты, супер-борды, ситилайты, медиафасады и другие элементы наружной рекламы;

полиграфическая рекламная продукция: календари разного формата, брошюры, листовки, буклеты, постеры, блокноты и ежедневники, рекламные и корпоративные газеты, книги и журналы, папки;

аксессуары и текстиль: футболки, жилетки, куртки, кепки и шапки, чехлы, сумки и рюкзаки, зонты;

наклейки (большие на транспорт) и стикеры;

одноразовая и многоразовая упаковка (пакеты для покупок);

указатели в городе, адресные таблички, дорожные знаки (если это разрешено местными правилами);

объемные буквы;

плакаты.

Это одна из наиболее важных точек взаимодействия бренда и его целевой аудитории. Использование логотипа в таком случае выделяет товар на фоне продукции конкурентов. Также лого служит элементом идентификации, защиты от подделок. Варианты размещения фирменного знака:

сама продукция;

упаковка;

коробка с упаковками;

упаковочная лента;

этикетка, лейбл;

пакет, мешок;

описание товара.

Логотип на бумагах компании при внутреннем использовании воспитывает чувство принадлежности к бренду. Брендированные деловые документы для внешнего применения — полезные точки контакта. Где можно использовать лого:

бланки для заполнения;

каталоги;

прайс-листы;

банковская документация (счета);

договора;

отчеты;

информационные листы;

письма;

а также печати и штампы, конверты.

Логотип в офисе — это даже не обсуждается. Зайдите в любой офис любой компании, и вы увидите, сколько в нем брендированных объектов. Брендировать можно в том числе элементы фасада и внутренней отделки.

Где можно разместить логотип:

вывеска;

наклейки на окнах;

надпись на двери;

таблички на дверях кабинетов;

стеновые панели, стены;

рабочий стол или стойка reception;

рабочие столы сотрудников, работающих с клиентами;

помещения, которые могут посетить клиенты;

настольные таблички.

Их дарят клиентам и партнерам, подчеркивая уважение и рассчитывая аналогичное отношение в ответ. Брендированный с помощью логотипа сувенир — самый недорогой по себестоимости элемент рекламы. Особенно, если он практичный.

Варианты для размещения лого:

ручки;

флеш-накопители;

блокноты;

чашки и стаканы;

бумаги для записей;

настольные календари;

часы (настольные, наручные, настенные);

поздравительные открытки.

Разместив лого на униформе сотрудников, вы задействуете одну из наиболее важных точек соприкосновения. Обратите внимание: вместе с качественным брендированием значение имеет отличный сервис. Иначе у аудитории возникнут негативные ассоциации с лого.

Разместить фирменный символ можно на такой продукции:

футболки;

униформа сотрудников (комбинезоны, брюки с жакетами и т.п.);

бейджи;

головные уборы;

жилетки;

теплые куртки.

Это важнейшая точка соприкосновения бренда и клиента — нового, потенциального или действительного, которого хочется привлечь для повторного заказа. Логотип можно разместить в таких местах:

изображения в контекстных и таргетированных объявлениях;

баннеры;

рекламные вставки в YouTube-роликах;

виджеты;

флеш-накопители, диски и другие варианты носителей для передачи клиентам, партнерам.

Заключение

Мы привели почти полный список мест возможного соприкосновения аудитории с брендом. Выбирайте подходящие варианты, анализируйте точки касания, характерные для вашей бизнес-ниши. Создайте список этих точек и используйте его для демонстрации элементов фирменной символики: будь то логотип, слоган, цвета или шрифты.

Важно: эффективность лого зависит от качества маркетинговой стратегии. В продвижении нет «волшебной кнопки»: на результат работает совокупность тактик и инструментов.





