45 млн россиян ежемесячно пользуются голосовым помощником Яндекса

На сегодняшний день аудитория Алисы составляет 45 млн пользователей ежемесячно.

Как сообщил представитель платформы Яндекс.Диалогов, подводя итоги за 2019 год, Алиса получает более 1 млрд голосовых обращений в месяц. 20% запросов к Яндексу уже осуществляется голосом.

За год на платформе Яндекс.Диалогов было создано 2300 навыков для Алисы:

Аудитория голосовых приложений составляет 4 млн пользователей.

С помощью голосового помощника Яндекса уже сейчас можно собирать списки товаров, наполнять корзину, узнавать какие-то спецпредложения, рассказывать о своих продуктах, принимать оплату по карте.

Отметим, что в конце декабря Алиса научилась озвучивать тексты на сайтах, открываемых в Яндекс.Браузере. Тестовая функция чтения текстов уже доступна в бета-версии браузера для Windows.

