Социальные сети являются одним из эффективнейших инструментов для исследования целевой аудитории. Многие пользователи формируют мнение о товарах и услугах, основываясь на информации, найденной в социальных сетях. Будет большим упущением не использовать это для повышения вовлеченности своих клиентов и повышения продаж.

Прежде чем начать работать над созданием привлекательного онлайн-имиджа своего бизнеса, следует собрать некоторые данные и разработать эффективную маркетинговую стратегию. При этом:

будьте конкретны при определении конечных целей.

учтите, что на генерацию трафика и увеличение продаж в социальных сетях может уйти немало времени, наберитесь терпения.

сосредоточьтесь на выстраивании благоприятных отношений в социальных сетях.

Далее речь пойдет о том, как получить максимальную отдачу от исследования своей аудитории в социальных сетях.

1. Составьте портрет среднестатистического покупателя

Первое, что нужно сделать — это определить основные черты своих потенциальных клиентов, получить четкое представление о том, какие люди составляют ЦА вашего продукта или услуги.

Крупные интернациональные бренды могут обслуживать тысячи и даже миллионы клиентов. Им непросто сгенерировать идеальный контент, который найдет отклик у всех потенциальных покупателей. Таргетируя слишком широкую пользовательскую аудиторию, в итоге они могут получить достаточно низкий процент конверсий.

Поэтому создание детального образа среднестатистического покупателя является важной ступенью любой маркетинговой стратегии. Людям нравится персонализированный подход. Им хочется осознавать, что вы работаете именно для них, а не для некоего усредненного потребителя. Чтобы завоевать их внимание и доверие, желательно вникнуть в их интересы и жизненные приоритеты.

Если ваш бизнес нацелен на широкую аудиторию, разделите ее на сегменты и подбирайте индивидуальные подходы для каждого их них. Пусть вы и потратите больше времени и сил, результаты будут куда лучше, чем если стричь всех под одну гребенку.

2. Исследуйте взаимодействие пользователей с другими брендами

Создавая портрет среднестатистического покупателя, среди прочих факторов, обратите внимание на то, как представители вашей целевой аудитории взаимодействуют с другими брендами. Понаблюдайте, как они ведут себя на платформах конкурентов, какой контент и торговые предложения нравятся им больше всего. Так вы сможете пройти по проторенной дорожке и быстро найти ключ к сердцу потенциальных покупателей. Также вы поймете, в каких случаях можно поэкспериментировать и выделиться из толпы, а где лучше не рисковать и придерживаться традиционных методов.

3. Определите размер своей ЦА в социальных сетях

Большинство популярных социальных сетей предлагают простые в использовании инструменты поиска и анализа целевой аудитории. Например, Twitter и LinkedIn имеют расширенный поиск по именам, ключевым словам, адресам электронной почты и т.д.

Facebook также помогает брендам определять размер их ЦА. Там можно провести быстрое маркетинговое исследование, выбрав несколько ключевых характеристик (например, пол, город проживания, интересы), и лучше узнать свою аудиторию.

Скажем, необходимо связаться с жительницами Москвы в возрасте от 20 до 50 лет, которые любят овсяное печенье. Facebook сообщит вам, что 60 000 пользователей соответствуют вашим критериям. Теперь вы можете начать работу с выбранной аудиторией и вырастить из нее клиентов, преданных вашему бренду.

Брендам, только начинающим использовать социальные сети для продвижения, SMM специалисты рекомендуют таргетировать на узкую нишу, протестировать различные маркетинговые стратегии и постепенно презентовать свой контент все более и более широкой аудитории. Не расстраивайтесь, если поначалу ваша целевая аудитория окажется совсем маленькой. Подумайте о том, как можно изменить свои предложения, чтобы ее расширить.

Некоторые полезные инструменты для работы с Twitter:

Followerwonk

TweetReach

Twazzup

Twitonomy

Также полезными будут инструменты, синхронизирующие управление несколькими платформами. Например, Hootsuite интегрируется с Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube и некоторыми другими социальными сетями.

4. Проводите опросы

Выгодные предложения и полезный, оригинальный контент – беспроигрышные инструменты привлечения целевой аудитории, взращивания лояльности к бренду и удовлетворения клиентских потребностей. Однако сложно постоянно генерировать выдающиеся маркетинговые идеи, и в определенный момент ваш креатив может иссякнуть.

Если вы не знаете, о чем писать и как впечатлить своих подписчиков, то просто спросите их об этом. Разделите свою целевую аудиторию на сегменты и углубленно исследуйте ее, используя специальные опросники для каждой категории.

Несколько полезных советов по созданию опросов:

Задавайте вопросы, которые будут интересны вашей аудитории.

Изъясняйтесь просто и понятно.

Прохождение опроса должно отнимать не более 2-3 минут — 3-5 вопросов достаточно.

Если вам нужно задать больше вопросов, предупредите пользователей, что опрос займет более пяти минут.

Оставьте пару вопросов открытыми, чтобы участники могли высказывать свое мнение, идеи, предложения и жалобы.

Беспокоитесь, что ваш опрос будет проигнорирован? Сделайте его более привлекательным, предложив специальный бонус, небольшую скидку или подарок. Это может быть фирменный набор наклеек, бесплатный доступ на закрытый вебинар, забавная GIF открытка, благодарственное письмо или любые другие приятные мелочи, способные вызвать симпатию к вашему бренду.

Создать опрос довольно просто, особенно при помощи общедоступных инструментов и платформ:

Google Forms

SurveyMonkey

Pollfish

Typeform

Zoho Survey

SurveyGizmo

5. Общайтесь со своей ЦА с помощью мессенджеров

Несмотря на стремительный рост популярности таких приложений для обмена электронными сообщениями как WhatsApp, Telegram, Messenger, Viber и WeChat, маркетологи не спешат экспериментировать с данными платформами.

Это прекрасная возможность начать работать в пока еще не переполненной нише. Чем раньше вы это сделаете, тем проще будет опередить конкурентов. Пользователи оценят быстрый доступ к вашему бренду, возможность задавать вопросы, легко покупать товары и услуги, решать спорные вопросы и т. д.

Вы также можете повысить вовлеченность клиентов и эффективность вашего бренда в социальных сетях с помощью чат-ботов. Это быстрые и простые в использовании программы, которые собирают полезные данные для дальнейшего анализа.

Несколько идей по использованию чат-ботов:

Собирайте часто задаваемые вопросы и публикуйте их в специальных списках вопросов и ответов.

Спрашивайте пользователей об их впечатлениях от общения с чат-ботом и исправляйте недостатки.

Добавьте щепотку юмора в ответы, чтобы развлечь аудиторию.

Опубликуйте несколько скриншотов забавных диалогов.

Чат-боты доступны в Telegram, Viber и Twitter. Также вы можете самостоятельно создать бесплатный чат-бот в Facebook Messenger.

6. Поддерживайте клиентскую лояльность

Как только вы собрали и проанализировали результаты опросов, самое время использовать приобретенные знания для усиления присутствия бренда в социальных сетях.

Несколько контент-идей, которые помогут вам более эффективно общаться со своей аудиторией:

Привлекайте пользователей забавными и любопытными фактами о вашем бренде или отрасли.

Задавайте вопросы в своих постах, чтобы побудить пользователей оставлять комментарии.

Визуализируйте удачные цитаты. Люди уделяют больше внимания визуальному контенту. Они прочтут весь пост, только если изображение заинтригует их.

Снизьте градус продажности. Ваш бренд должен быть информативным, полезным и образовательным в социальных сетях. Позвольте клиентам вдумчиво принимать решения вместо того, чтобы давить на них.

Делитесь личным. Пригласите пользователей за кулисы своего бизнеса. Публикуйте фотографии вашей команды, рассказывайте реальные истории о происшествиях на рабочем месте, снимите трудовой процесс на видео.

Одного лишь качественного контента недостаточно, чтобы побудить пользователей следовать за брендом. Вам необходимо подготовить хорошо продуманный календарь публикаций, включая посты о праздниках, распродажах, специальных предложениях и других мероприятиях.

Определите часы, когда пользователи наиболее активны, и публикуйте контент именно в это время. Также вы должны быть готовы отвечать на вопросы клиентов в любое время суток, чтобы удовлетворить их потребности раньше конкурентов.

Продвижение вашего бизнеса в социальных сетях никогда не будет простой задачей, поскольку популярные платформы и пользовательское поведение постоянно меняются. Иногда вам нужно будет тестировать новые маркетинговые стратегии и экспериментировать с контентом, чтобы двигаться вперед. Шаг за шагом вы узнаете, как все это работает, и каждая ваша маркетинговая кампания будет успешнее предыдущей.

