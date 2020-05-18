Хорошо оформленные страницы категорий способствуют успеху любого коммерческого сайта, поскольку представляют собой важный шаг на пути к конверсии. При разработке общей SEO-стратегии, их оптимизации нужно уделить особое внимание, чтобы наиболее важный контент отображался в топе, привлекая целевых пользователей и обеспечивая высокие продажи.

В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные ошибки, совершаемые при внедрении SEO на страницах категорий коммерческих сайтов. Если ваш бренд имеет низкий рейтинг в поисковой выдаче, изучите нижеприведенные советы и найдите верный путь к решению проблемы.

1. Бесполезный текст

Если вы думаете, что можно впечатлить поисковик длинными описаниями, вы заблуждаетесь, особенно если текст не уникален, а просто скопирован с других сайтов. Поисковые системы приоритезируют качество над количеством и осуждают плагиат.

Кроме того, большие объемы нерелевантного контента вредны с точки зрения продаж, так как они отвлекают пользователей от покупок. Некоторые потенциальные клиенты могут забыть, почему они кликнули на вашу ссылку в поисковой выдаче. У прочих может не хватить времени или терпения на чтение длинных описаний, и они покинут сайт, чтобы быстрее решить свои проблемы в другом месте.

У вас есть услуги или продукты, которые вы хотите продать? Тогда не утомляйте целевую аудиторию ненужной информацией. Сразу выдвигайте предложения по существу и объясняйте, как они улучшат жизнь клиентов.

Задайте себе следующие вопросы при составлении SEO-описаний на страницах категорий:

Какое поведение пользователей должна стимулировать данная страница?

Все ли элементы страницы способствуют такому поведению?

Будет ли эта страница способствовать продажам или просто информировать пользователей после того, как я добавлю новый текст?

2. Избыточное использование ключевых слов

Избыток ключевых слов — один из наиболее распространенных грехов неопытных SEO-специалистов. Они полагают, что чем больше ключевых слов вставлено в текст, тем лучше. Этот подход срабатывал в далеком прошлом, но современные поисковые алгоритмы намного сложнее и не поддаются примитивным манипуляциям.

Часто встречающиеся формы избыточного использования ключевых слов:

Многократное упоминание одних и тех же ключевых слов на одной странице.

Слишком высокая плотность ключевых слов.

Каждый заголовок и подзаголовок начинается с одного и того же ключевого слова, не добавляющего какой-либо смысловой нагрузки.

Список регионов, по которым бренд хочет ранжироваться.

Телефонные номера, предоставленные вне контекста.

Перечисление ключевых слов вместо полноценного описания.

Не ожидайте, что эти методы подтолкнут ваш сайт вверх в поисковой выдаче. Они не только дадут нулевые SEO-результаты, но также будут отталкивать потенциальных покупателей. Низкокачественный контент демонстрирует ваше безразличие к потребностям клиентов, а также вашу неспособность или нежелание обеспечить хороший пользовательский опыт.

Чтобы повысить доверие к своему сайту и его поисковой рейтинг, нужно создавать полезный, актуальный и интересный контент, добавляя ключевые слова в текст естественно и неявно.

3. Отсутствие метатегов

Каждая страница на сайте должна иметь заголовок, построенный вокруг самого сильного ключевого слова из списка, сформированного для этой конкретной страницы. Название должно привлекать внимание как поисковых роботов, так и пользователей.

Также обязательно создание альтернативного текста для всех изображений на странице. Если изображение по какой-либо причине не загрузится в браузере, данный текст даст пользователям представление о контексте. Кроме того, альтернативный текст предназначен для людей с ограниченными возможностями и виртуальных помощников, управляемых искусственным интеллектом, таких как Siri.

Хотя пользователям нравится визуальный контент, поисковые системы по-прежнему не могут сканировать его так же точно, как текст. Используйте alt теги в качестве подсказок, чтобы привлечь внимание ботов к наиболее важному контенту и помочь им правильно его интерпретировать.

4. Отсутствие внутренней перелинковки

Внутренние ссылки отражают отношения между страницами и помогают пользователям и поисковым роботам ориентироваться на сайте. Как только посетитель изучил определенную страницу, он может перейти на связанную по тематике страницу, чтобы расширить свои знания или купить дополнительные продукты. Перелинковка избавляет пользователей от необходимости лишний раз использовать внутренний поиск, копаться в вашем блоге или каталоге и делать дополнительные клики.

Размещайте ссылки на страницы категорий в описаниях продуктов и информационных статьях. Так вы дадите импульс для перекрестных продаж и подтолкнете потенциальных клиентов перейти от созерцания к действиям.

Кроме того, если многие продуктовые страницы ссылаются на страницу категории, поисковые системы оценивают такой контент как важный и повышают его рейтинг.

5. Дублированный контент

Даже если у вас есть две схожие категории, например, «Горные велосипеды для пересеченной местности» и «Велосипеды для катания по горным тропам», все же нужно постараться написать оригинальный текст для каждой страницы.

Также не используйте один и тот же контент для страницы категории и продуктовых страниц. Описание категории должно включать общие ключевые слова, а описание продуктовых страниц — более конкретные и узконаправленные ключи. Тогда покупатели, все еще неуверенные в своем выборе, смогут изучить все доступные варианты на общей странице, сравнить их по различным характеристикам и принять решение о том, какой товар больше соответствует их потребностям. В то же время покупатели, ищущие определенный товар, смогут сразу перейти на продуктовую страницу и быстро приобрести его.

6. Отсутствие микроразметки

Микроразметка — это HTML-спецификация, которая помогает поисковым системам более точно интерпретировать исходный код страницы. Все необходимые изменения можно внести вручную. Но при большом объеме кода рекомендуется автоматизировать процесс с помощью полезного приложения, виджета или плагина.

Пометьте названия категорий, цены и другую важную информацию на странице, чтобы увеличить шансы ее представления в расширенных сниппетах. После внедрения микроразметки, обязательно проверьте ее правильность с помощью валидатора, например, инструмента тестирования структурированных данных от Google.

7. Слияние несвязанных категорий

Для онлайн-магазинов характерно наличие нескольких крупных категорий с товарами, строго соответствующими этим категориям, и ряда товаров, которые не могут быть причислены ни к одной из них.

Скажем, мебельный бренд продает 20 моделей столов, 30 моделей кресел, две модели кроватей и одну модель дивана. Количество столов и стульев достаточно для создания двух полноценных категорий. Поскольку есть только две кровати и один диван, мебельный бренд может создать для них категорию «Другое» или добавить их в категорию «Столы» или «Стулья», что еще более запутает пользователей.

Даже если в вашем каталоге всего один диван, лучше создать для него отдельную категорию. Понятная и строго организованная структура сайта является одним из столпов высококлассного пользовательского опыта. Никто не станет искать диван в категории «Столы» или «Стулья», в то время как «Другое» звучит как «Аксессуары». Не экономьте на уникальных страницах категорий, поскольку именно они удерживают пользователей на сайте и отправляют поисковым системам четкие сигналы о наличии определенного продукта.



Вместо заключения

Надеемся, что информация о самых распространенных SEO-ошибках для страниц категорий поможет вам их избежать, и создавать эффективные страницы, которые значительно улучшат поисковый рейтинг сайта, повысят конверсии и в долгосрочной перспективе будут работать на процветание бренда.

