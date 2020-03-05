На 8 марта пользователи рунета будут дарить подарки активнее, чем на 14 и 23 февраля

Mail.ru Group и ResearchMe выяснили, как пользователи рунета готовятся к 8 марта, кому и как выбирают подарки, сколько планируют на них потратить.

Исследование показало, что 8 марта популярнее, чем 14 и 23 февраля. На 8 марта дарить подарки планирует большее количество интернет-пользователей (81%), чем на 14 и 23 февраля (37% и 64% соответственно).

Каждый пятый покупает подарки к 8 марта более чем за месяц, каждый второй – за неделю-две. Накануне праздника их ищут 28% мужчин и 19% женщин.

Мужчины в основном поздравят близких женщин: маму (60%), жену (53%), дочь (31%) или девушку (24%). Женщины, помимо мам (72%) и дочерей (38%), поздравят других родственниц (44%), подруг (38%), бабушек (24%) и коллег (18%).

На подарки к 8 марта в среднем пользователи рунета собираются потратить больше, чем на февральские праздники. 38% собирается потратить более 3 тыс. рублей:

Женщины на 8 марта планируют тратить меньше, чем мужчины: 32% выделят на все подарки не более 1 000 руб., 42% – от 1 000 до 3 000 руб., 26% – больше 3 000 руб. (17%, 35% и 48% соответственно среди мужчин).

В топе подарков – цветы, косметика и парфюмерия. В дополнение к этому набору женам и девушкам планируют дарить ювелирные изделия, а друзьям, коллегам и родственникам – сувениры.

Что же касается ожиданий, то 82% женщин уверены, что получат подарки на 8 марта. Половина из них считают, что их ждет два-три подарка, 37% — больше трех, а 14% – всего один.

Больше всего женщины хотят получить в подарок цветы (44%), косметику и парфюмерию (30%), деньги (26%), ювелирные изделия (23%) и билеты в театр, кино или на концерт (15%).

Отметим, что по данным Яндекс.Маркета, накануне 8 марта пользователи площадки стали чаще искать товары для красоты: как косметику, так и технику.

