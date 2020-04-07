8Р 2020 + 8P Online Edition = 2 конференции 8Р этим летом

8P — это серьезная конференция с несерьезной атмосферой. Организаторы и сами с удовольствием шутят, прикалываются и общаются с участниками на «ты».

И только очень серьезные обстоятельства могли заставить команду 8P перенести 8Р 2020 на 29 августа.

Решение о переносе далось нелегко, но в условиях пандемии и мирового кризиса оно кажется единственно правильным. Это не значит, что в июле в мире все еще будет бушевать коронавирус. Но это значит, что после преодоления пандемии каждому из нас нужно будет время на восстановление бизнеса и адаптацию к новым условиям.

И все же, организаторы не могут оставить участников без конференции в июле. Поэтому вместо одной 8Р делают две!

1. 8Р Online Edition (10 июля);

2. 8P 2020 (29 августа).

Все детали и спикеры первой в истории онлайн 8Р можно посмотреть на сайте мероприятия (совсем скоро, если уже не).

Самое главное: при покупке билета на 8Р 2020, участие+видеозаписи 8Р Online Edition в подарок!

