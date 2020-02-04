Alphabet впервые раскрыл свои доходы от YouTube и Google Cloud

Холдинг Alphabet, владеющий Google, огласил финансовые результаты за четвёртый квартал 2019 года и год в целом.

Alphabet

Согласно отчёту, квартальная выручка холдинга увеличилась на 17% в годовом сравнении — до $46 млрд. Годовая выручка выросла на 18% — до $161,9 млрд. Чистая прибыль в 2019 году увеличилась на 12% — до $34,3 млрд.

Расходы на приобретение трафика (TAC) в четвёртом квартале составили $8,5 млрд.

Общая численность персонала на конец 2019 года достигла 118 899 человек.

Google

Квартальная выручка Google составила $45,8 млрд, годовая выручка выросла на 18% — до $160,7 млрд.

Доходы от рекламы в 2019 году составили $134,8 млрд, показав рост на 16% по сравнению с 2018 годом.

Операционная прибыль Google в четвёртом квартале выросла почти на 20% в годовом сравнении – до $11,5 млрд.

В последнем отчёте Alphabet также впервые предоставил информацию по рекламной выручке YouTube и доходах от Google Cloud.

Так, в 2019 году реклама принесла YouTube $15,15 млрд дохода. В 2018 году эта цифра составляла $11,16 млрд, а в 2017 – $8,15 млрд.

Годовая выручка Google Cloud составила $8,9 млрд. В 2018 года эта цифра была равна $5,84 млрд, а в 2017 – $4,06 млрд.

Other Bets (непрофильные направления деятельности)

По итогам четвёртого квартала выручка по этому сегменту составила $172 млн, а по итогам года – $659 млн против $595 млн годом ранее.

Несмотря на рост выручки, сегмент Other Bets по-прежнему остаётся убыточным. В 2019 году чистый убыток по нему составил $2 млрд.

На фоне финотчёта стоимость акций Alphabet на послебиржевых торгах упала на 4% — до $1422 за штуку.

Напомним, что в прошлом месяце рыночная капитализация Alphabet впервые превысила 1 трлн.