Рыночная капитализация Alphabet превысила $1 трлн

16 января рыночная капитализация холдинга Alphabet, родительской компании Google, впервые превысила отметку в $1 трлн.

Alphabet стал четвёртой компанией в США, достигшей этого рубежа.

Первой отметку в $1 трлн перешла компания Apple в 2018 году, затем за ней последовали Microsoft и Amazon. Теперь к их числу присоединился владелец Google.

На сегодняшний день рыночная капитализация Apple и Microsoft по-прежнему превышает $1 млрд, тогда как Amazon опустился ниже этого уровня.

Что касается Alphabet, то аналитики оптимистично настроены в отношении нового главы холдинга Сундара Пичаи, который занял этот пост в декабре. До этого Пичаи являлся генеральным директором Google. Теперь он возглавляет обе компании – и Google, и Alphabet в целом.

Следующим вероятным кандидатом на прохождение отметки в 1 трлн является Facebook, капитализация которого на данный момент составляет $632,4 млрд.