Adblock Plus поддержит создателей полезного контента

Команда разработчиков Adblock Plus сообщила об обновлении расширения для браузеров Chrome, Firefox, Opera и Microsoft Edge до версии 3.8. Теперь создатели полезного контента смогут получать доход с незаблокированной рекламы – по желанию пользователей.

Например, чтобы поддержать авторов роликов на YouTube, пользователи смогут отключить блокировку рекламы именно для этой видеозаписи, а не на всём сайте. В результате автор контента получит доход от рекламы, которую разрешил пользователь.

Кроме того, теперь у пользователей блокировщика появится больше возможностей для открытого диалога с создателями расширения.

Пользователи всегда могли сообщить о проблеме, если на странице оставались незаблокированные рекламные объявления. При этом комментировать работу расширения они не могли. Теперь у них будет такая возможность.

Нажав на новую кнопку «Report issue», пользователи смогут связаться со службой поддержки напрямую:

Напомним, что в октябре Adblock Plus позволил блокировать раздражающий нерекламный контент.