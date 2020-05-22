Основатель классифайда Юла стал вице-президентом Mail.ru Group

Mail.ru Group объявила о новых назначениях в топ-менеджменте компании. Основатель классифайда Юла Егор Абрамец назначен на должность вице-президента по рекламным технологиям Mail.ru Group.

Новым директором сервиса объявлений Юла будет Юрий Новиков. До этого он занимал должность директора по монетизации проекта, а также руководил сервисом поиска работы и соискателей Worki, входящим в подразделение Юлы.

Новиков и его команда продолжат работать над направлением классифайдов под руководством Егора Абрамца, который в новой должности сфокусируется на развитии департамента рекламных технологий.

Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group:

«Команда Юлы в 2019 году сделала множество масштабных запусков, включая истории и первые в мире видеозвонки среди классифайдов, а Worki интегрировались во ВКонтакте. Это привело к росту обоих проектов, и назначение Юрия закрепит уверенность в интенсивном масштабировании. Егор в новой роли сможет полностью посвятить себя развитию рекламных технологий, при этом сохранив за собой руководство вертикалью классифайдов».

Напомним, сервис бесплатных объявлений Юла был запущен компанией Mail.ru Group 15 октября 2015 года.

Год назад, в апреле 2019 года, классифайд Юла провел ребрендинг, сменив логотип и цветовую палитру бренда. Изменения коснулись мобильного приложения и сайта, а также всех маркетинговых коммуникаций.

В ноябре 2019 сервис Юла запустил видеозвонки. Функция внедрена для того, чтобы покупатель мог убедиться в наличии товара и оценить его качество без личной встречи или перехода в другие приложения.