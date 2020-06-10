Хорошо продуманная URL-структура способствует правильному функционированию, успешному сканированию и индексации сайта поисковыми системами. Важно привести все URL на сайте к единому формату — относительному либо абсолютному. Данная статья освещает разницу между этими двумя вариантами, чтобы помочь вебмастеру выбрать тот, который соответствует поставленным целям.

Что такое абсолютный URL?

Абсолютный URL-адрес предоставляет подробные данные о местоположении страницы в интернете.

Пример: https://www.somewebsite.com/catalog/category/product

Мы знаем протокол (HTTPS) и домен (www.somewebsite.com), можем отследить все уровни вложенности и определять местоположение страницы на сайте.

Что такое относительный URL?

Относительный URL-адрес содержит исключительно окончание абсолютного URL-адреса.

Чтобы сослаться на страницу продукта со страницы категории, можно прописать в HTML следующий относительный URL-адрес: <a href=”product”>.

Предполагается, что если на определенной странице появляется относительная ссылка, данная страница должна использоваться как ее корень.

Теперь, когда обозначена разница между относительными и абсолютными URL, давайте выясним, в каких случаях их следует использовать.

Преимущества использования относительных URL

1. Компактный код

Относительные ссылки очень нравятся веб-разработчикам, поскольку значительно упрощают кодирование. Вместо того, чтобы прописывать весь путь, что утомительно и трудоемко при работе с тысячами страниц, можно использовать краткое «/product». В таком случае несложно понять, что страница расположена на www.somewebsite.com, в определенной категории каталога.

2. Легкий переход из тестового окружения в рабочее окружение

Если тестовая среда для somewebsite.com размещена на отдельном домене somewebsitestaging.com, абсолютный URL-адрес страницы продукта будет прописан следующим образом: https://www.somewebsitestaging.com/catalog/category/product. Размещая большое количество страниц в тестовой среде, рано или поздно придется столкнуться с необходимостью перенести их все на somewebsite.com, потратив массу времени и сил на перекодировку тысячи ссылок.

Относительные URL освобождают нас от этой головной боли. Они позволяют сразу перевести всю структуру сайта в рабочее окружение, и теги, прописанные в относительных адресах, будут применяться к новому домену. Так можно куда более эффективно использовать трудовые ресурсы своей команды разработчиков.

3. Небольшое увеличение скорости загрузки

Благодаря коротким URL-адресам, страницы сайта загружаются быстрее. Однако не стоит полагаться на относительные ссылки как на комплексное решение для увеличения скорости загрузки. Они дают действительно незначительное ускорение. Если контент сайта загружается слишком долго, копайте глубже, чтобы выявить более серьезные проблемы.

Проблема дублирования

Как и любое другое решение, относительный формат URL имеет некоторые недостатки. Самым серьезным является то, что один относительный URL <a href=”product”> может породить четыре варианта абсолютных URL:

https://www.somewebsite.com/catalog/category/product

https://somewebsite.com/catalog/category/product

http://www.somewebsite.com/catalog/category/product

http://somewebsite.com/catalog/category/product

Если не выбрать каноническую версию, Google будет воспринимать все эти варианты как уникальные страницы. Конечно, поисковой алгоритм становится умнее и учится автоматически определять основную версию. Но ошибки все еще возможны, так что не стоит полностью полагаться на искусственный интеллект.

Почему дублированный контент нежелателен?

Многие оптимизаторы боятся попасть под санкции за дублированный контент. Наказание не будет столь же суровым, как в случае со спамными ссылками, однако, плохое сканирование (краулинг) поисковыми ботами может навредить вашему сайту.

Google тратит огромные ресурсы на сканирование сети на предмет обновлений и отражает последние изменения в результатах поиска. Для каждого сайта выделен ограниченный краулинговый бюджет. Его размер зависит от авторитета, размера, сложности платформы, ее структуры и частоты обновлений.

Если существуют четыре версии одного и того же сайта, выделенный краулинговый бюджет может быть недостаточным для их полноценного сканирования. Google может не узнать об изменениях, внесенных на некоторые страницы, и отобразит устаревшую информацию в поиске. Кроме того, регулярно сталкиваясь с дублированным контентом, Google может решить сократить краулинговый бюджет и частоту посещения такого ресурса.

Абсолютные URL предотвращают развитие подобного сценария. Поисковые роботы видят единственную версию сайта и не отвлекаются на дубликаты, что значительно увеличивает шансы на показ обновленного контента в результатах поиска.

Риск веб-скрейпинга

Относительные URL-адреса позволяют легко перемещать контент из тестовой среды на рабочий домен. У этой особенности есть и негативная сторона: конкуренты также могут без особых усилий позаимствовать содержимое вашего сайта и разместить его на своем домене.

Абсолютные URL защищают интеллектуальную собственность. Вместо того, чтобы переписывать веб-адреса для тысяч страниц, мошенники с большей вероятностью отправятся искать другие незащищенные платформы.

Создание эффективных абсолютных URL

Тем, кто планирует использование абсолютных URL-адресов, дадим несколько советов, чтобы установить правильный формат:

При канонизации основной версии сайта отдайте предпочтение протоколу HTTPS, поскольку Google считает его более безопасным, чем HTTP.

Несмотря на то, что это напрямую не влияет на SEO-показатели, лучше использовать версию без www., так как эти четыре символа просто удлиняют URL.

Объясните важность абсолютных URL-адресов своей команде разработчиков, поскольку они могут рассматривать переписывание тысяч веб-адресов как пустую трату времени.

Подкорректируйте ссылки во внутренней навигации сайта.

Попросите команду сообщать о любых неабсолютных URL, с которыми они сталкиваются при работе с сайтом.

Используйте Screaming Frog или другие подобные инструменты для обнаружения ссылок, не соответствующих установленному формату.

Если вы не можете исправить все свои URL-адреса, канонизируйте их, чтобы снизить риск дублирования и кражи контента.

Резюме

Каждый формат URL имеет свои преимущества и недостатки. Относительные — значительно упрощают работу веб-разработчиков, в то время как абсолютные -обеспечивают большую безопасность, решают проблему дублирования контента и помогают максимально эффективно использовать краулинговый бюджет.

Хотя многие эксперты считают абсолютные URL общепринятым SEO-стандартом, не спешите переписывать свои относительные URL-адреса. Тщательно взвесьте все за и против каждого варианта, сопоставив их со своими целями и приоритетами.

Главное, чтобы выбранный формат использовался на всех страницах ресурса. Так им образом можно предотвратить многие ошибки и упростить работу как для своей команды разработчиков, так и для поисковых ботов.

