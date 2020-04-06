Доступность сайта может стать фактором ранжирования Google

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос, может ли доступность сайта для пользователей и поисковых роботов стать фактором ранжирования.

По словам Мюллера, теоретически всё возможно. Хотя вряд ли это произойдёт в ближайшее время.

«Я не могу сказать “никогда”, хотя мне не известно о каких-то ближайших планах в этом направлении. Однако в целом, когда сайты трудно использовать, люди всё равно избегают их, поэтому со временем такие вещи, как рекомендации и другие сигналы, как правило, исчезают, в результате чего сайт становится менее заметным и в поиске».

I won't say never, but I'm not aware of any immediate plans. In general though, when sites are hard to use, people steer away from them anyway, so over time things like recommendations & other signals tend to drop away, resulting in the site being less visible in search too. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) April 4, 2020

Напомним, ранее Джон Мюллер заявил, что Google может начать более детально оценивать скорость загрузки в ранжировании.