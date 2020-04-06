Доступность сайта может стать фактором ранжирования Google

Анна Бондарь -
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На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос, может ли доступность сайта для пользователей и поисковых роботов стать фактором ранжирования.

По словам Мюллера, теоретически всё возможно. Хотя вряд ли это произойдёт в ближайшее время.

«Я не могу сказать “никогда”, хотя мне не известно о каких-то ближайших планах в этом направлении. Однако в целом, когда сайты трудно использовать, люди всё равно избегают их, поэтому со временем такие вещи, как рекомендации и другие сигналы, как правило, исчезают, в результате чего сайт становится менее заметным и в поиске».

Напомним, ранее Джон Мюллер заявил, что Google может начать более детально оценивать скорость загрузки в ранжировании.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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