Доступность сайта может стать фактором ранжирования Google

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос, может ли доступность сайта для пользователей и поисковых роботов стать фактором ранжирования.
По словам Мюллера, теоретически всё возможно. Хотя вряд ли это произойдёт в ближайшее время.
«Я не могу сказать “никогда”, хотя мне не известно о каких-то ближайших планах в этом направлении. Однако в целом, когда сайты трудно использовать, люди всё равно избегают их, поэтому со временем такие вещи, как рекомендации и другие сигналы, как правило, исчезают, в результате чего сайт становится менее заметным и в поиске».
Напомним, ранее Джон Мюллер заявил, что Google может начать более детально оценивать скорость загрузки в ранжировании.
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