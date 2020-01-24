Google объяснил, как размечать контент для создания действий для Assistant

Анна Бондарь -
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Команда Google Developers опубликовала руководство по разметке контента для автоматического создания действий (Actions) для голосового помощника Assistant.

https://twitter.com/googlewmc/status/1220436037547298821

Если владелец сайта опубликовал контент и разметил его с помощью структурированных данных, Google может создать для него страницу в каталоге Assistant.

Среди поддерживаемых типов контента значатся подкасты, рецепты, новости, инструкции (How-to) и часто задаваемые вопросы (FAQ). Разметку How-to для автоматического создания действий Google начал поддерживать ещё в октябре.

Если вы являетесь подтверждённым владельцем сайта в Search Console, то Google отправит на email инструкцию о том, как заявить права на страницу. Это также можно сделать самостоятельно, найдя страницу в каталоге и нажав на соответствующую ссылку.

Подробнее о том, какие изменения нужно внести на страницу, можно узнать в документации по Assistant Directory.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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