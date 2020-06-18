Google упростил создание действий для Assistant

На конференции Voice Global компания Google представила несколько нововведений, связанных с голосовым помощником Assistant. В их числе – новый веб-инструмент Actions Builder.

Actions Builder представляет собой интегрированную среду разработки (IDE), которая позволяет управлять обучением данных и даёт доступ к расширенным инструментам отладки.

Новый инструмент встроен в Actions Console, так что теперь разработчики могут создавать, проводить отладку, тестировать, запускать и анализировать действия в одном месте.

Ещё одно нововведение связано с AMP. Так, этим летом AMP-статьи станут доступны на умных дисплеях с Google Assistant.

Помимо этого, Google внедрил ещё несколько изменений, которые сделали взаимодействие с голосовым помощником более удобным и быстрым, а также позволили повысить точность ответов на запросы.

По данным Google, в настоящее время Assistant ежемесячно используют более 500 млн человек на 30 языках в 90 странах мира.