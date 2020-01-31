Google: создание действий для Assistant не влияет на ранжирование сайта

На днях один из вебмастеров поинтересовался в Twitter, помогает ли создание действий для Assistant лучше ранжироваться в поиске и получать больше трафика.

Сотрудник Google Дэнни Салливан ограничился коротким ответом: «Нет».

No. — Danny Sullivan (@dannysullivan) January 29, 2020

Создание таких действий помогает расширить онлайн-присутствие компании за счёт их возможного использования голосовым помощником Assistant. Но на основной поиск это никак не влияет.

Напомним, что недавно Google научился автоматически создавать действия для Assistant из структурированных данных на сайтах.

На данный момент среди поддерживаемых типов контента значатся подкасты, рецепты, новости, инструкции (How-to) и часто задаваемые вопросы (FAQ).

Ранее в этом месяце Google также опубликовал руководство по разметке контента для автоматического создания действий для Assistant.