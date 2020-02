Ad Manager стал центром антимонопольного расследования против Google в США

Министерство юстиции США (DOJ) опросило более 10 компаний в рамках антимонопольного расследования против Google. В их числе – издатели, AdTech-фирмы и рекламные агентства, включая The New York Times, Gannett, Condé Nast, Oracle, Yelp и DuckDuckGo. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в центре расследования находится рекламная платформа Google Ad Manager.

Google Ad Manager представляет собой комбинацию DoubleClick for Publishers и DoubleClick Ad Exchange.

Следователей DOJ интересуют следующие два вопроса:

Интеграция между рекламным сервером и рекламной биржей Google;

Решение компании привлечь рекламодателей к использованию её собственных инструментов для покупки мест размещения рекламы на YouTube.

Согласно Google, объединение сервера и биржи позволило создать более эффективную рекламную инфраструктуру и улучшить опыт клиентов.

При этом некоторые из конкурентов компании считают, что у неё слишком много власти над монетизацией цифрового контента, отмечает WSJ.

Издание также сообщило, что среди руководства Google обсуждается вопрос возможной продажи технологии, стоящей за Ad Manager, однако компания опровергла эту информацию.

Ad Manager является частью рекламной сети Google (Google Network Members), которая принесла компании около $6 млрд в четвёртом квартале 2019 года и $21,6 млрд в 2019 году в целом.

Совокупная выручка Google в минувшем году составила $162 млрд. Таким образом, на долю рекламной сети пришлось около 13,2% от общего дохода компании в 2019 году и 16% от рекламной выручки.

Напомним, что Министерство юстиции США открыло антимонопольное расследование против Google в июле прошлого года.