В РСЯ появился адаптивный баннер для монетизации приложений

Яндекс продолжает расширять возможности монетизации мобильных приложений для всех партнеров своей Рекламной сети.

Адаптивный баннер — это новый тип RTB-блока для приложений, размер которого настраивается динамически в зависимости от разрешения экрана. Это позволит быстро подключить рекламу, которая будет органично отображаться на всех устройствах.

За счет алгоритма вычисления размера реклама в адаптивном баннере отображается без полей и заполняет весь блок. Вот как это выглядит в приложении:

В адаптивном баннере показываются только текстово-графические объявления Яндекс.Директа. Баннер можно зафиксировать как в верхней, так и в нижней области экрана.

Подробности о настройках адаптивного баннера можно найти в инструкции в Справке.

Ранее стало известно, что в рамках поддержки малого и среднего бизнеса, Яндекс запустил программу поддержки паблишеров. Новая программа поможет им поддержать уровень доходов от рекламы в условиях нестабильности на рынке.