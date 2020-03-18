Admitad Academy открывает бесплатный доступ к блокам курса «Практический Affiliate-маркетинг»

До 3 апреля Admitad Academy предоставляет бесплатный доступ к блокам курса «Практический Affiliate-маркетинг» для тех, кто хочет провести время на карантине с пользой.

На курсе расскажут:

Что такое партнерский маркетинг и почему это эффективный инструмент для заработка онлайн

Какие термины необходимо знать новичку

Как выбрать источник трафика и начать работать по СРА

А еще о том, как создать и монетизировать Youtube-канал:

Как сформировать контент-стратегию

Как оптимизировать видео и вывести его в топ

Какие модели заработка существуют в YouTube

Узнать подробнее о курсе: https://info.admitad.com/course

Напомним, образовательный портал GeekBrains также открывает на время карантина свободный доступ к курсам по четырем направлениям: программирование, дизайн, управление и маркетинг.