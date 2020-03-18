Admitad Academy открывает бесплатный доступ к блокам курса «Практический Affiliate-маркетинг»

До 3 апреля Admitad Academy предоставляет бесплатный доступ к блокам курса «Практический Affiliate-маркетинг» для тех, кто хочет провести время на карантине с пользой.
На курсе расскажут:
- Что такое партнерский маркетинг и почему это эффективный инструмент для заработка онлайн
- Какие термины необходимо знать новичку
- Как выбрать источник трафика и начать работать по СРА
А еще о том, как создать и монетизировать Youtube-канал:
- Как сформировать контент-стратегию
- Как оптимизировать видео и вывести его в топ
- Какие модели заработка существуют в YouTube
Узнать подробнее о курсе: https://info.admitad.com/course
Напомним, образовательный портал GeekBrains также открывает на время карантина свободный доступ к курсам по четырем направлениям: программирование, дизайн, управление и маркетинг.
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