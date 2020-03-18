Admitad Academy открывает бесплатный доступ к блокам курса «Практический Affiliate-маркетинг»

Оксана Мамчуева -
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До 3 апреля Admitad Academy предоставляет бесплатный доступ к блокам курса «Практический Affiliate-маркетинг» для тех, кто хочет провести время на карантине с пользой.

На курсе расскажут: 

  • Что такое партнерский маркетинг и почему это эффективный инструмент для заработка онлайн
  • Какие термины необходимо знать новичку
  • Как выбрать источник трафика и начать работать по СРА

А еще о том, как создать и монетизировать Youtube-канал:

  • Как сформировать контент-стратегию 
  • Как оптимизировать видео и вывести его в топ
  • Какие модели заработка существуют в YouTube

Узнать подробнее о курсе: https://info.admitad.com/course

Напомним, образовательный портал GeekBrains также открывает на время карантина свободный доступ к курсам по четырем направлениям: программирование, дизайн, управление и маркетинг. 

Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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