Admitad изучил онлайн-продажи за 2019 год через новые медиа-каналы — мессенджеры, соцсети, площадки блогеров и YouTube. Выяснилось, что авторский контент наращивает темпы — только одним каналам в Telegram удалось продать товаров на 1,1 млрд рублей и прекрасно заработать на этом.

Какие авторы стали зарабатывать больше?

В исследовании Affiliate Report эксперты Admitad проанализировали данные о более чем восьми миллионах онлайн-заказов (+56% за год), совершенных через партнерскую сеть в России за прошлый год. Онлайн-продажи через новые медиа-каналы увеличились на 80% — до 8,3 млрд.рублей.

Активней всего работали авторы каналов в Telegram. Им удалось обогнать по темпам прироста своих коллег с других платформ и увеличить число заказов со своих площадок в 5,3 раза. Общая сумма покупок из Telegram выросла с прошлого года на 196%.

Другие новые медиа тоже растут, но более плавными темпами. У интернет-блогов получилось увеличить продажи на 81%, соцсети выросли на 74%. А вот YouTube-блогеры смогли в 2019 году продать больше лишь на 34%.

Эти цифры показывают, что авторы учатся зарабатывать на своем контенте с помощью CPA, пробуют новые форматы и увеличивают доходы. Модель рекламы с оплатой за действия их подписчиков (Но по-прежнему далеко не все знают, что такая возможность в принципе есть, и как эффективно ей воспользоваться. А ведь партнерский маркетинг может и заменить для блога рекламные контракты от брендов, и дать дополнительный источник дохода.

Что лучше продавать?

Авторам на заметку — у каждой платформы есть свои “любимые” типы товаров и продуктов, которые продаются лучше всего. Маркетинг по модели CPA у блогеров лучше подходит для покупок, которые пользователи выбирают вдумчиво, — это мебель, товары для дома, строительные материалы, дорогая электроника, косметика и парфюмерия.

В мессенджерах более активно продвигают продукты, на которые рекламодатели часто делают скидки для повышения продаж. Лидерами продаж в Telegram стали одежда и обувь, электроника, спортивные товары. Например, большой оборот продаж обуви создают специализированные Telegram-каналы для “сникерхедов”.

Группы и паблики в соцсетях хорошо продают спортивные товары, одежду и обувь, электронику, а также инструменты и садовую технику. Там на решение о покупке часто влияют комментарии других участников — насколько активно обсуждают и хвалят ли продукт. Многие пользователи вступают в специализированные группы для поиска лучшего товара по соотношению цены и качества.

Видеоблогеры с каналами на YouTube активно размещают рекламу гаджетов и лайфстайл-товаров. К первой категории относятся промо-материалы электроники, бытовой техники, а также гаджетов из китайских интернет-магазинов. Вторая категория — это одежда, обувь, косметика и парфюмерия. Подобные товары активнее других продвигают лайфстайл-блогеры.

А если блог на другие темы?

Видя успехи коллег, на партнерском маркетинге начинают зарабатывать все новые и новые авторы. В самых очевидных нишах понемногу растет конкуренция, хоть это и не сказывается на общей сумме покупок. Пока блогерам удается продавать товары подписчикам, не сражаясь активно за каждого покупателя.

Но интересней всего сейчас подключаться к CPA будет контентным площадкам с менее популярными тематиками. Например, в том же Telegram в прошлом году выстрелили продажи товаров из аптек — их авторам каналов удалось продать больше в 14 раз. В 5,5 раз больше потратили пользователи на путешествия по рекомендации любимых блогов.

Цифры этого исследования однозначно говорят: заработать на авторском контенте по CPA-модели можно. И не обязательно ждать контрактов от брендов, продавать чек-листы или надеяться на пожертвования подписчиков на Patreon. С помощью партнерского маркетинга автор блога может взять вопрос заработка полностью в свои руки.

