Adobe: в апреле рынок e-commerce в США вырос на 49%

В апреле рынок e-commerce в США показал рост на 49%. Об этом свидетельствуют данные нового отчёта Adobe.

Данные за апрель сравнивались с данными за период в начале марта — до введения карантинных мер.

Ведущим драйвером роста рынка e-commerce в отчётном периоде выступила категория «Продукты питания». По ней прирост составил 110%.

Продажи электроники выросли на 58%, а продаж книг – в два раза.

Цены на одежду упали на 12%, что является наибольшим месячным падением за последние 5 лет. Средний показатель по этой категории в апреле составлял -2,9%.

Что касается спроса по этой категории, то в апреле выросли продажи по пижамам (+143%) и упали — по офисной одежде, такой как брюки и пиджаки (на 13% и 33% соответственно).

Помимо роста по отдельным категориям товаров, Adobe также зафиксировал ощутимый рост по заказам типа «покупай онлайн, забирай в магазине».

С 1 по 20 апреля количество таких заказов выросло на 208% в годовом сравнении.

При этом аналитики Adobe отмечают, что массовый переход торговли в онлайн может привести к увеличению цен на товары в интернет-магазинах. Если раньше в интернете товары были дешевле, то теперь этот тренд, похоже, подходит к концу. И эпидемия COVID-19 выступила катализатором этого процесса.

Отчёт Adobe основан на анализе более 1 трлн онлайн-транзакций по 100 млн SKU. Для сбора этих данных компания сотрудничает с 80 из 100 топ-100 онлайн-ритейлеров в США.

В целом представленные данные показывают, что потребители готовы тратить деньги на те товары, которые помогают им пережить эпидемию COVID-19.