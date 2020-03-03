Google выпустил бета-версию Google Ads API v3_0

Google объявил о выходе бета-версии Google Ads API v3_0. Чтобы использовать новые функции, рекламодателям нужно обновить клиентские библиотеки.

Основные изменения:

Добавлена ​​возможность потоковой передачи результатов из GoogleAdsService.SearchStream (). Это рекомендуемый способ получения крупномасштабных данных из GoogleAdsSearch.

Реализована ​​поддержка для перемещения клиентского аккаунта в новый управляющий аккаунт с помощью CustomerManagerLinkService.MoveManagerLink().

Добавлен режим оплаты PaymentMode.GUEST_STAY для кампаний Hotels Commissions. Его можно использовать только в кампаниях с AdvertisingChannelType.HOTEL, BiddingStrategyType.COMMISSION и BudgetType.HOTEL_ADS_COMMISSION.

При обновлении версий v1 или v2 до v3 могут потребоваться дополнительные изменения в коде. Более подробная информация доступна в руководстве по переходу на v3.

Напомним, что в мае Google Ads API начал поддерживать проекты кампаний и эксперименты.