Google отложил перевод Ads API v1 в разряд устаревших

В связи с эпидемией COVID-19 Google решил отложить перевод Google Ads API v1 в разряд устаревших на более поздний срок. Теперь у разработчиков будет больше времени на подготовку к этому изменению.

Новый срок – 29 июля 2020 года. API AdWords тоже пока останется доступным для использования.

В Google также сообщили, что несмотря на ситуацию с COVID-19, продолжат выпуск новых версий Ads API.

Напомним, что в марте Google Ads сообщил об ограничении работы службы поддержки из-за эпидемии коронавируса.