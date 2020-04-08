Google отложил перевод Ads API v1 в разряд устаревших

Анна Бондарь -
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В связи с эпидемией COVID-19 Google решил отложить перевод Google Ads API v1 в разряд устаревших на более поздний срок. Теперь у разработчиков будет больше времени на подготовку к этому изменению.

Новый срок – 29 июля 2020 года. API AdWords тоже пока останется доступным для использования.

В Google также сообщили, что несмотря на ситуацию с COVID-19, продолжат выпуск новых версий Ads API.

Напомним, что в марте Google Ads сообщил об ограничении работы службы поддержки из-за эпидемии коронавируса.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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