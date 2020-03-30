Google снова тестирует текстовые объявления в формате карусели в SERP

Анна Бондарь -
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Англоязычные пользователи заметили, что Google снова тестирует текстовые рекламные объявления в формате карусели в топе мобильной выдачи.

Скриншотом нового теста поделился один из специалистов в Twitter:

Обычно объявления расположены по вертикали. Горизонтальное расположение (в формате карусели) позволяет освободить больше места для органических результатов на первом экране.

Напомним, что Google уже проводил подобный тест в июне 2019 года. На тот момент это был новый блок под заголовком «People also considered».

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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