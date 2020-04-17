Google обновил функционал Ads Data Hub

Google сообщил об обновлении функционала аналитической платформы Ads Data Hub.

За последний год компания улучшила инфраструктуру, на основе которой работает ADH, чтобы расширить доступ к платформе и облегчить её использование.

На сегодняшний день к платформе уже подключились более 200 брендов, агентств и партнёров Google по измерениям. С 2018 по 2019 год количество запросов к платформе выросло на 145%.

Основные изменения

Google заявил, что сократил задержку при получении статистики с 24-48 часов до 6 часов для данных по кампаниям в КМС и YouTube из Google Ads и данным по рекламе в YouTube, покупаемой через Display & Video 360.

В ближайшие недели рекламодатели также смогут самостоятельно связывать свои аккаунты Google Ads, Campaign Manager и Display & Video 360 с Ads Data Hub.

Ещё одно нововведение – это доступ к тестовой среде Sandbox для всех клиентов. Sandbox содержит набор данных, с помощью которых можно потренироваться в составлении запросов и понять, что можно делать с собственными данными.

В ADH теперь также доступны 20+ шаблонов для частых типов анализа, которые проводятся на платформе.

Кроме того, в настоящее время Google тестирует возможность создания списков аудитории на основе кликов или конверсий из Google Ads, Campaign Manager и Display & Video 360. Эти списки затем можно будет использовать для кампаний медийной рекламы в Google Ads и Display & Video 360.

Напомним, что платформа Ads Data Hub была запущена в 2017 году. Это решение предназначено для кросс-девайс кампаний в КМС, YouTube и Display & Video 360.