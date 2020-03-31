В Facebook Ads Manager появился новый раздел «Эксперименты»

Facebook добавил в Ads Manager новый раздел «Эксперименты». В нём будут собраны все тесты, которые проводятся в аккаунте, и результаты по ним.

«Эксперименты» объединяют несколько типов тестов, которые раньше назывались «Тесты и результаты» и «Сплит-тестирование».

Всего в новом разделе доступно 4 типа экспериментов: А/Б-тестирование, тестирование контрольной выборки, исследование узнаваемости бренда и тестирование оптимизации бюджета кампании.

В новом интерфейсе маркетологам будет проще выбрать подходящий тест для конкретной бизнес-цели, создать эксперимент, выяснить, что работает, и интегрировать полученные результаты в стратегии продвижения.

Подробнее о функционале тестирования в Ads Manager можно прочитать в Справке.

Новый раздел «Эксперименты» доступен по ссылке.