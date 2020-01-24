Google уберёт ярлыки «ads» и «sponsored» из результатов поиска по авиабилетам

Google объявил, что начиная с этого месяца больше не будет взимать плату с партнёров за реферальные ссылки в Google Flights. В рамках этого изменения компания также уберёт ярлыки «ads» и «sponsored» из сервиса и блока с результатами поиска по авиабилетам в основной выдаче.

Согласно Google, в поиске по авиабилетам результаты ранжируются на основании цены и удобства (продолжительность полёта, количество пересадок и т.п.). Так было всегда и выплаты от партнёров не влияли на ранжирование.

Ярлыки «ads» и «sponsored» были нужны, поскольку Google получал плату за размещение реферальных ссылок от отдельных партнёров. Если бы компания не помечала такие результаты, как спонсированные, то у неё были бы проблемы с Федеральной торговой комиссией США.

Ниже – примеры того, как на данный момент выглядят такие результаты. Однако в скором времени эти ярлыки будут удалены.

Теперь те перевозчики, которые платили за реферальные ссылки, больше не обязаны это делать. При этом на ранжировании это не отразится.

По данным Skift, многие компании отказывались платить за ссылки на свои сайты в Google Flights, но поисковик все равно показывал их предложения, чтобы предоставить максимально полную и релевантную информацию пользователям.

После удаления платных ссылок из Авиабилетов Google планирует представить новые рекламные форматы для партнёров в этой вертикали. О каких именно форматах идёт речь, в компании не уточнили.