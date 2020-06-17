В AdSense стали доступны эксперименты с автообъявлениями

Google AdSense позволил проводить эксперименты с автоматизированными объявлениями на сайте. Об этом сообщается в Справочном центре сервиса.

Теперь владельцы сайтов смогут сравнить эффективность разных вариантов настроек. Например, протестировать разные форматы объявлений, подобрать рекламную нагрузку и понять, стоит ли вообще подключать автоматизированные объявления.

Подробнее об экспериментах с автоматизированными объявлениями можно прочитать в Справке.

Напомним, что ранее в этом месяце в AdSense обновился интерфейс экспериментов.