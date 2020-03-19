AdSense добавил новую страницу с персонализированной информацией по аккаунту

Анна Бондарь -
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В интерфейсе Справочного центра Google AdSense появилось новое оповещение. В нём говорится о том, что владельцы сайтов теперь могут просматривать персонализированную информацию по аккаунту на новой странице.

В русскоязычной версии интерфейса эта страница идёт под заголовком «Ваша страница AdSense».

«Добро пожаловать на страницу службы поддержки AdSense! Ознакомьтесь с этой информацией в своем аккаунте, чтобы достичь отличных результатов с AdSense», — говорится на ней.

На странице Google также приводит информацию о том, как устранить неполадки, и какие есть варианты технической поддержки.

Новое оповещение пока отображается только в англоязычной версии Справочного центра, но новая страница доступна также на русском языке.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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