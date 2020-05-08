AdSense удаляет функцию «Процент выполняемых запросов объявлений»

С 20 мая 2020 года функция «Процент выполняемых запросов объявлений» будет удалена из аккаунтов AdSense. Об этом сообщается в Справке сервиса.

AdSense также удалит эксперименты с процентом выполняемых запросов объявлений, в том числе завершённые.

Те издатели, которые используют функцию «Процент выполняемых запросов объявлений» или проводят такой эксперимент, получат письмо на электронную почту с дополнительной информацией.

В противном случае никаких действий не требуется.

Решение об удалении «Процента выполняемых запросов объявлений» было принято на основе обратной связи от издателей. Вместо этой функции AdSense планирует предложить управление блокировкой.