AdSense удаляет функцию «Процент выполняемых запросов объявлений»

Анна Бондарь -
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С 20 мая 2020 года функция «Процент выполняемых запросов объявлений» будет удалена из аккаунтов AdSense. Об этом сообщается в Справке сервиса.

AdSense также удалит эксперименты с процентом выполняемых запросов объявлений, в том числе завершённые.

Те издатели, которые используют функцию «Процент выполняемых запросов объявлений» или проводят такой эксперимент, получат письмо на электронную почту с дополнительной информацией.

В противном случае никаких действий не требуется.

Решение об удалении «Процента выполняемых запросов объявлений» было принято на основе обратной связи от издателей. Вместо этой функции AdSense планирует предложить управление блокировкой.

ИСТОЧНИКGoogle AdSense
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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