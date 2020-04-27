AdSense удалил свои приложения из Google Play и App Store

Анна Бондарь -
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Рекламный сервис AdSense удалил свои мобильные приложения для iOS и Android из соответствующих магазинов — App Store и Google Play.

Сервис предупредил о предстоящем прекращении поддержки мобильных приложений в июле 2019 года. Предполагалось, что к концу года они будут удалены. Однако по факту это было сделано только в этом месяце.

Решение о прекращении поддержки мобильных приложений AdSense было принято после пересмотра мобильной стратегии сервиса. В компании отметили, что лишь треть пользователей сервиса посещают его с мобильных устройств.

Вместо поддержки приложений для iOS и Android разработчики AdSense внесли ряд улучшений в мобильную версию сервиса.

Если приложения уже установлены на устройство, то они пока продолжат работать, но обновлений получать не будут.

Работа уже установленных приложений будет прекращена «через несколько месяцев».

ИСТОЧНИК9to5Google
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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