AdSense удалил свои приложения из Google Play и App Store

Рекламный сервис AdSense удалил свои мобильные приложения для iOS и Android из соответствующих магазинов — App Store и Google Play.

Сервис предупредил о предстоящем прекращении поддержки мобильных приложений в июле 2019 года. Предполагалось, что к концу года они будут удалены. Однако по факту это было сделано только в этом месяце.

Решение о прекращении поддержки мобильных приложений AdSense было принято после пересмотра мобильной стратегии сервиса. В компании отметили, что лишь треть пользователей сервиса посещают его с мобильных устройств.

Вместо поддержки приложений для iOS и Android разработчики AdSense внесли ряд улучшений в мобильную версию сервиса.

Если приложения уже установлены на устройство, то они пока продолжат работать, но обновлений получать не будут.

Работа уже установленных приложений будет прекращена «через несколько месяцев».