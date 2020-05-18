AdSense задерживает проверку сайтов в связи с COVID-19

Анна Бондарь -
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Google AdSense предупредил о временных задержках в работе в связи с эпидемией COVID-19.

В частности, речь идёт о том, что в настоящее время сервис не может оперативно проверять все сайты. Сообщение об этом появилось в консоли AdSense у некоторых издателей.

Насколько распространённой является эта проблема и какой процент издателей она затрагивает, на данный момент непонятно.

Напомним, ранее в этом месяце стало известно, что AdSense удалит функцию «Процент выполняемых запросов объявлений».

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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