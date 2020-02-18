Издатели AdSense подверглись новому виду мошенничества с требованием выкупа

В сети действует группа злоумышленников, которые наводняют сайты бот-трафиком, направляя его на рекламные объявления. Чтобы избежать блокировки в AdSense, владельцы сайтов должны заплатить выкуп в размере $5000 в биткоинах. Об этом сообщает Krebs on Security.

Направляя большой объём бот-трафика к баннерам на сайте, мошенники могут вызвать срабатывание автоматической анти-фрод защиты Google, которая помечает недействительный трафик, а также блокирует любые попытки накруток для объявлений.

Согласно правилам Google, такие действия могут привести к ограничению показа объявлений и блокировке аккаунта до тех пор, пока проблема не будет устранена.

Злоумышленники сообщают об угрозе для сайта через email-сообщения:

В комментарии Krebs представитель Google отметил, что такого рода угрозы подпадают под «злонамеренное влияние третьих лиц» и очень редко встречаются, а в AdSense есть встроенные защиты, которые позволяют предотвращать успех таких схем.

При этом в случае таких атак Google всё же предлагает сообщать об этом AdSense. Компания также рекомендует издателям ознакомиться с советами по предотвращению недействительного трафика.

Подробнее о злонамеренных атаках третьих лиц можно прочитать в Справке.

Напомним, ранее AdSense сообщил, что работает над улучшением систем определения недействительного трафика, чтобы выявлять его ещё до показа рекламы.