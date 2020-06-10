В AdSense обновился интерфейс экспериментов

Команда Google AdSense сообщила об обновлениях в экспериментах и запуске новой вкладки «Глобальные настройки» на странице «Объявления».

Эксперименты

Разработчики внесли следующие изменения в эксперименты:

Обновлён интерфейс. Теперь стало проще осуществлять наблюдение и контроль за ходом эксперимента.

Функция «Автоматические эксперименты» перемещена на страницу «Эксперименты». Теперь она называется «Автооптимизация».

Глобальные настройки объявлений

Ещё одним нововведением стал запуск новой вкладки «Глобальные настройки» на странице «Объявления». В этом разделе находятся настройки объявлений на уровне аккаунта.

На данный момент туда перенесена настройка оптимизации размера объявлений. В дальнейшем там появятся и другие настройки.

Напомним, что в конце мая AdSense отключил функцию «Процент выполняемых запросов объявлений».