В AdSense обновился интерфейс экспериментов

Команда Google AdSense сообщила об обновлениях в экспериментах и запуске новой вкладки «Глобальные настройки» на странице «Объявления».
Эксперименты
Разработчики внесли следующие изменения в эксперименты:
- Обновлён интерфейс. Теперь стало проще осуществлять наблюдение и контроль за ходом эксперимента.
- Функция «Автоматические эксперименты» перемещена на страницу «Эксперименты». Теперь она называется «Автооптимизация».
Глобальные настройки объявлений
Ещё одним нововведением стал запуск новой вкладки «Глобальные настройки» на странице «Объявления». В этом разделе находятся настройки объявлений на уровне аккаунта.
На данный момент туда перенесена настройка оптимизации размера объявлений. В дальнейшем там появятся и другие настройки.
Напомним, что в конце мая AdSense отключил функцию «Процент выполняемых запросов объявлений».
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