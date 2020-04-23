Google: если сайт ранжируется по «взрослым» запросам, это не страшно

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер заверил, что если в результате SEO-атаки сайт стал ранжироваться по взрослым запросам, это не страшно. Он не перестанет показываться по другим запросам.

Вопрос к Мюллеру звучал так:

«У меня есть анкорный текст и обратные ссылки с сайтов “для взрослых” и некоторые из страниц ранжируются на первой позиции по явно “взрослым” запросам. Нужно ли отклонять ссылки с этих сайтов? Ручных санкций у сайта нет».

Хотя в Google утверждают, что атаки негативного SEO не влияют на сайты, на практике, как показал этот вопрос, бывает по-разному.

Что касается отклонения ссылок, то по словам Мюллера, при желании это можно сделать. При этом он заверил, что если сайт ранжируется по «взрослым» запросам, то он также может ранжироваться по обычным запросам — одно не исключает другого.

«Если мы ранжируем сайт по одному набору запросов, это не значит, что мы не будем его ранжировать по другим типам запросов. Это не значит, что мы внезапно решили, что ваш ресурс является сайтом “для взрослых”», — сказал Мюллер.

Другими словами, для сайта в этой ситуации опасности нет. В то же время непонятно, почему Google ранжирует те страницы, на которых нет контента «для взрослых», по такого рода запросам.

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