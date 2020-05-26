Приглашаем на AGIMA Partners’ Meetup 4 июня

Последние три месяца показали, как важно всем бизнесам быть в онлайне, и многие подстроились под ситуацию и оказались на плаву. Сейчас если ты не в диджитал, то ты мертв.

Наблюдается большой скачок в нагрузке на сайты и приложения клиентов и партнеров, но малейшая ошибка в разработке или продвижении продукта может стать критической. Именно сейчас нужно особенно тщательно следить за развитием сайтов, выпускаемыми фичами, инструментами продвижения, маркетинговыми бюджетами, а самое главное — командами.

4 июня в 16:00 топ-менеджеры AGIMA и ведущие партнеры AGIMA Partners’ Club поделятся своим опытом онлайн и расскажут, как создать продукт, как управлять командами, какие инструменты продвижения использовать. Присоединяйтесь!

На митапе вы узнаете:

Как выбрать подрядчика, которому можно доверять | Константин Мовчан, руководитель партнерского Клуба AGIMA

Как сократить расходы на разработку и не облажаться | Егор Сизяков, управляющий партнер Hawking Brothers

Как подойти к разработке проекта с наименьшими потерями и с наиболее прогнозируемым результатом | Александр Федоров, CEO & Founder Cloudmill

Как использовать иллюстрации в дизайне сайтов | Валерий Гольников, начальник дискотеки Coalla Agency и портала illustrators.ru

Все о ценообразовании в мобильной разработке | Алексей Жилин, основатель и генеральный директор SMD

Как сделать IOS + Android MVP за 3 месяца. Нюансы. Стоимость | Александр Шульгин, управляющий партнер purwebb

Есть ли жизнь после разработки. Что делать с крутым, но неизвестным приложением | Оксана Прудникова, аккаунт-менеджер Appbooster

Как неправильное определение целей и задач может привести к провалу проекта, взгляд со стороны агентства | Евгений Носенков, директор по продажам Умный маркетинг

Как не слить бюджет на рекламу или новые инструменты для продвижения | Андрей и Дарья Мигель, генеральный директор и креативный директор Migel Agency.

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