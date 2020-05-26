Приглашаем на AGIMA Partners’ Meetup 4 июня

Как создавать и продвигать digital-продукт: пошаговая инструкция разработки web и mobile

Оксана Мамчуева -
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Последние три месяца показали, как важно всем бизнесам быть в онлайне, и многие подстроились под ситуацию и оказались на плаву. Сейчас если ты не в диджитал, то ты мертв. 

Наблюдается большой скачок в нагрузке на сайты и приложения клиентов и партнеров, но малейшая ошибка в разработке или продвижении продукта может стать критической. Именно сейчас нужно особенно тщательно следить за развитием сайтов, выпускаемыми фичами, инструментами продвижения, маркетинговыми бюджетами, а самое главное — командами.

4 июня в 16:00 топ-менеджеры AGIMA и ведущие партнеры AGIMA Partners’ Club  поделятся своим опытом онлайн и расскажут, как создать продукт, как управлять командами, какие инструменты продвижения использовать. Присоединяйтесь!

На митапе вы узнаете:

  • Как выбрать подрядчика, которому можно доверять | Константин Мовчан, руководитель партнерского Клуба AGIMA
  • Как сократить расходы на разработку и не облажаться | Егор Сизяков, управляющий партнер Hawking Brothers
  • Как подойти к разработке проекта с наименьшими потерями и с наиболее прогнозируемым результатом | Александр Федоров, CEO & Founder Cloudmill
  • Как использовать иллюстрации в дизайне сайтов | Валерий Гольников, начальник дискотеки Coalla Agency и портала illustrators.ru
  • Все о ценообразовании в мобильной разработке | Алексей Жилин, основатель и генеральный директор SMD
  • Как сделать IOS + Android MVP за 3 месяца. Нюансы. Стоимость  | Александр Шульгин, управляющий партнер purwebb
  • Есть ли жизнь после разработки. Что делать с крутым, но неизвестным приложением | Оксана Прудникова, аккаунт-менеджер Appbooster
  • Как неправильное определение целей и задач может привести к провалу проекта, взгляд со стороны агентства | Евгений Носенков, директор по продажам Умный маркетинг
  • Как не слить бюджет на рекламу или новые инструменты для продвижения | Андрей и Дарья Мигель, генеральный директор и креативный директор Migel Agency.

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Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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