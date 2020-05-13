Google всё ещё поддерживает старую схему сканирования AJAX

Google по-прежнему сканирует #!AJAX. Об этом заявил сотрудник поиска Джон Мюллер, отвечая на вопрос одного из специалистов в Twitter.
В 2017 году Google объявил, что переведёт схему сканирования AJAX в разряд устаревших. Это было сделано в 2018 году.
Спустя год Google заявил, что по большей части перестал сканировать #!. Однако на днях выяснилось, что это не совсем так.
По словам Мюллера, поисковик по-прежнему поддерживает эту схему.
«На данный момент мы всё ещё поддерживаем эту схему, но так как мы уже давно пометили её как устаревшую, я не думаю, что так будет всегда. Поэтому я не стал бы создавать новые сайты на её основе», — написал Мюллер.
Он также добавил, что Google старается максимально долго поддерживать старые технологии:
«Да, мы стараемся поддерживать старые технологии как можно дольше, но это не делает их разумной альтернативой, когда вы настраиваете что-то новое :). Создавайте [сайты] с учётом долгосрочной перспективы, особенно, что касается структуры URL».
Напомним, что в октябре 2019 года Google опубликовал отдельное видео на тему сканирования AJAX в справочной серии #Ask Google Webmasters. В рамках этой серии сотрудник поиска Джон Мюллер отвечает на вопросы вебмастеров.
Прокомментировать