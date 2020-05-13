Google всё ещё поддерживает старую схему сканирования AJAX

Google по-прежнему сканирует #!AJAX. Об этом заявил сотрудник поиска Джон Мюллер, отвечая на вопрос одного из специалистов в Twitter.

В 2017 году Google объявил, что переведёт схему сканирования AJAX в разряд устаревших. Это было сделано в 2018 году.

Спустя год Google заявил, что по большей части перестал сканировать #!. Однако на днях выяснилось, что это не совсем так.

По словам Мюллера, поисковик по-прежнему поддерживает эту схему.

«На данный момент мы всё ещё поддерживаем эту схему, но так как мы уже давно пометили её как устаревшую, я не думаю, что так будет всегда. Поэтому я не стал бы создавать новые сайты на её основе», — написал Мюллер.

For the moment, we would still support it, but since we've flagged it as deprecated so long ago, I wouldn't assume that it'll stick around forever. I wouldn't build new sites around this, I'd try to make that more sustainable. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) May 12, 2020

Он также добавил, что Google старается максимально долго поддерживать старые технологии:

«Да, мы стараемся поддерживать старые технологии как можно дольше, но это не делает их разумной альтернативой, когда вы настраиваете что-то новое :). Создавайте [сайты] с учётом долгосрочной перспективы, особенно, что касается структуры URL».

Yeah, we try to keep old technology supported as much as we can, but that doesn't make it a reasonable alternative for when you're setting up something new :). Build for the long run, especially when it comes to URL structures. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) May 13, 2020

Напомним, что в октябре 2019 года Google опубликовал отдельное видео на тему сканирования AJAX в справочной серии #Ask Google Webmasters. В рамках этой серии сотрудник поиска Джон Мюллер отвечает на вопросы вебмастеров.