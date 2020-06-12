АКАР: 87% рекламных агентств столкнулись с сокращением бюджетов

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) продолжает исследовать влияние пандемии Covid-19 на рынок рекламы.

Согласно результатам исследования влияния коронавируса на рынок рекламы в мае текущего года, 64% рекламных агентств отмечают ухудшение ситуации. При этом уже 87% компаний столкнулись с отменой, сокращением и переносом рекламных бюджетов на более поздние сроки.

По сравнению с данными ранее проведенных исследований, в мае на рынке практически не осталось тех, кто бездействует: процент снизился с 56% до 6%. Игроки осознали затяжной характер кризиса, поэтому продолжают уменьшать издержки.

При этом прослеживается тенденция к большему сокращению персонала и заработных плат в компаниях: если в марте за снижение расходов на выплату зарплат выступило 14% опрошенных, то в апреле этот показатель достиг 43%, а в мае — 54%. В пользу увольнения сотрудников в мае высказалось 33% компаний, тогда как в апреле об этом думали только 21%.

На фоне массовой отмены и переноса рекламных бюджетов клиентами, агентства стали отмечать, что возникло больше трудностей при работе в удаленном формате. Количество компаний, утверждающих, что не испытывают сложностей при работе вне офиса, упало на 18 п.п. (с 27% до 9%). 56% столкнулись с трудностями документооборота. Для 34% актуальны проблемы с персональной коммуникацией внутри команды, а также с взаимодействием с контрагентами. Одной из серьезных проблем стала невозможность многих сотрудников выделить изолированное рабочее место и оторваться от домашних дел.

Но все же кризис принес некоторые положительные изменения. По данным текущего исследования уже 50% опрошенных удалось сократить те издержки, от которых было трудно избавиться раньше. Почти 40% компаний продолжают внедрять в бизнес новые технологии, а 32% отмечают повышение эффективности работы компании.

Больше половины компаний считают, что максимум негативного влияния пандемии на российский рекламный рынок еще впереди. Иначе говоря, 64% опрошенных считают, что мы еще не достигли «дна». 18% придерживается противоположного мнения, они считают, что именно сейчас пик негативного влияния коронавируса на рынок. И только 7% агентств считают, что максимум негативного влияния позади, «дно» пройдено, ситуация стабилизируется, рынок растет.

Отметим, что согласно отчету АКАР за первый квартал 2020 года, рост интернет-рекламы замедлился вдвое, оставшись на уровне показателей I квартала 2019 года, названных абсолютным антирекордом для рекламного рынка.