АКАР: интернет продолжает быть драйвером российского рекламного рынка

Оксана Мамчуева -
32

По итогам 2019 года рекламодатели в России потратили на продвижение в интернете на 20% больше, чем в 2018 году. Как сообщают аналитики  Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в целом рекламный рынок вырос исключительно благодаря этому сегменту. 

Всего в прошлом году рекламодатели потратили на продвижение в медиа 494 млрд рублей, что на 5% больше, чем годом ранее

Доходы от рекламы на телевидении в 2019 году снизились на 6% и составили 175 млрд рублей. В сегменте радио рекламодатели потратили на 5% меньше — 16 млрд рублей, в прессе доходы упали на 16% — до 15,1 млрд рублей. В сегменте Out of home (наружная, транзитная и indoor-реклама, а также реклама в кинотеатрах) нет изменений, доходы за год составили 43,8 млрд рублей.

Отметим, что очень похожей динамика рынка была и по итогам трех кварталов 2019 года.  Вице-президент и сопредседатель Комиссии экспертов АКАР Сергей Веселов отмечал, что только интернет показывает стабильный рост в течение всего года на уровне около 20%. 

Напомним также, что интернет впервые стал лидером по объему рекламы в России в первом полугодии 2018 года. 

ИСТОЧНИКvc.ru
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Прокомментировать

avatar
  Подписаться  
Уведомление о