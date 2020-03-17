АКАР: интернет продолжает быть драйвером российского рекламного рынка

По итогам 2019 года рекламодатели в России потратили на продвижение в интернете на 20% больше, чем в 2018 году. Как сообщают аналитики Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в целом рекламный рынок вырос исключительно благодаря этому сегменту.

Всего в прошлом году рекламодатели потратили на продвижение в медиа 494 млрд рублей, что на 5% больше, чем годом ранее.

Доходы от рекламы на телевидении в 2019 году снизились на 6% и составили 175 млрд рублей. В сегменте радио рекламодатели потратили на 5% меньше — 16 млрд рублей, в прессе доходы упали на 16% — до 15,1 млрд рублей. В сегменте Out of home (наружная, транзитная и indoor-реклама, а также реклама в кинотеатрах) нет изменений, доходы за год составили 43,8 млрд рублей.

Отметим, что очень похожей динамика рынка была и по итогам трех кварталов 2019 года. Вице-президент и сопредседатель Комиссии экспертов АКАР Сергей Веселов отмечал, что только интернет показывает стабильный рост в течение всего года на уровне около 20%.

Напомним также, что интернет впервые стал лидером по объему рекламы в России в первом полугодии 2018 года.