Акции Яндекса обновили исторический максимум

Сегодня котировки Яндекса на Московской бирже впервые превысили отметку в 3 тыс. рублей. Рост происходит на фоне сообщений о том, что бортовые компьютеры Яндекс. Авто начнут продаваться в дилерских центрах компаний-партнеров.

С момента начала торгов акции Яндекса подорожали на 1,7% и сейчас стоят 3043 рублей за штуку. Накануне компания закрыла торги с результатом 2990 за акцию.

Финансовые аналитики позитивно оценивают перспективы компании и ждут от акций новых рекордных уровней. 16 экспертов рекомендуют покупку бумаг, один советует держать акции в портфеле.

Отметим, что акции российского поискового гиганта чутко реагируют ростом на все значимые информационные поводы. Так, в ноябре прошлого года стоимость акций резко пошла вверх всвязи с подписанием президентом России Владимиром Путиным закона, позволяющего зарегистрировать в Калининградской области некоммерческий Фонд общественных интересов, создание которого было предусмотрено планом изменений структуры управления компанией Яндекс.

А в январе текущего года акции Яндекса поставили очередной рекорд, когда новый премьер-министр Михаил Мишустин заявил о готовности поддержать компанию (тогда стоимость акций подскочила на 6,6% — до 2 869 рублей).