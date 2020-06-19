Акции Яндекса обновили рекорд по стоимости

Акции Яндекса на Московской бирже обновили исторический максимум, превысив отметку 3160 руб. за бумагу. На пике с момента открытия торгов стоимость акции компания составила 3164 руб. 60 коп.

Напомним, котировки Яндекса на Московской бирже впервые превысили отметку в 3 тыс. рублей в начале февраля. Предыдущий рекорд был установлен 10 февраля, на пике бумаги торговались по цене 3143 руб. Последнее падение Яндекса случилось 18 марта на фоне распространения коронавируса, тогда бумаги стоили 2318 руб.

Тимур Нигматуллин, инвестиционный менеджер «Открытие Брокер»:

«Мы наблюдаем переоценку рыночной капитализации компании из-за ряда факторов. Среди них выход государства в лице Сбербанка из совместного проекта Беру; также ожидается консолидация Яндексом активов в сфере такси и доставки с последующим IPO, что раскроет стоимость данного сегмента бизнеса».

По мнению аналитика BCS Global Markets Марии Сухановой, на котировках акций Яндекса сказался общий оптимизм на фондовых рынках, особенно в части интернет-компаний, и ожидания аналитиков, что акции компании на Московской бирже включат в индексы MSCI в августе.

Как сообщалось ранее, Яндекс и Сбербанк собираются прекратить партнерство по двум СП — Яндекс.Маркет и Яндекс.Деньги. СП в сфере e-Commerce (в том числе маркетплейс Беру) должно отойти Яндексу, а Яндекс.Денеги — Сбербанку.