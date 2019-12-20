Акционеры Яндекса поддержали изменения в корпоративной структуре

Публичные акционеры Яндекса одобрили изменения в структуре корпоративного управления компанией. Сегодня на внеочередном собрании акционеров владельцы акций класса А отдали более 99% голосов в поддержку предложений совета директоров. Явка составила почти 74%. Для положительного решения достаточно было 75% голосов при явке не менее 50%.

Джон Бойнтон, председатель совета директоров Яндекса:

«Мы очень благодарны инвесторам за поддержку изменений, которые совет директоров предложил месяц назад. Доверие пользователей, сотрудников, акционеров и партнёров и есть самый главный капитал Яндекса. Именно оно позволяет команде так быстро двигаться вперед».

Яндекс планирует внести изменения в корпоративную структуру до конца 1 квартала 2020 года.

Напомним, в рамках изменений предполагается появление в структуре управления Яндекса специальной некоммерческой структуры – Фонда общественных интересов (Public Interests Foundation).

Компания согласовала новую структуру управления с администрацией президента РФ и получила одобрение первых лиц государства.