AliExpress раскрыл результаты партнерства с Mail.ru Group

AliExpress впервые раскрыл результаты партнерства с Mail.ru Group. В частности сообщается, что число уникальных пользователей торговой площадки в России за год увеличилось на 30%, составив 24,9 млн человек в месяц.

За полгода прирост оказался выше: с апреля по ноябрь число уникальных пользователей повысилось на 33%. В компании напрямую связывают рост аудитории с подключением к AliExpress рекламных инструментов Mail.ru Group и влиянием торговли через соцсети.

Расширение аудитории AliExpress за счет нового канала недорогого клиентского трафика было одной из главных целей сотрудничества ритейлера с Mail.ru Group, считает глава Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов. По его словам, площадка фактически достигла верхней планки своего трафика, а рекламные инструменты корпорации позволяют проще его наращивать. Однако пользовательская аудитория растет и у других игроков ритейл-рынка:

«При этом рынок стагнирует, что выражается в падении среднего чека, в том числе и на AliExpress. А на фоне растущей конкуренции от компаний требуется все больше инвестиций для привлечения новых клиентов, и в условиях снижения покупательской способности окупать эти затраты становится сложнее», — пояснил Иванов.

Напомним, китайская Alibaba Group договорилась о создании совместного предприятия в сфере электронной коммерции с Mail.ru Group, МегаФоном и РФПИ в сентябре 2018 года.

Чуть ранее в принадлежащей Mail.ru Group соцсети ВКонтакте появился сервис AliExpress с полным ассортиментом маркетплейса. Он разработан на платформе VK Mini Apps, не требует установки и открывается прямо в мобильном приложении соцсети.