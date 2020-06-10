AliExpress и GeekBrains запустили обучающие курсы для российских ретейлеров

Сегодня AliExpress Россия и образовательный портал GeekBrains открывают бесплатные обучающие курсы для ретейлеров. На курсах будет разбор всех возможных каналов продаж, советы о том, как выбрать нужный канал в зависимости от типа бизнеса, не затеряться среди других продавцов маркетплейса, выбрать и настроить логистику, прогнозировать и увеличивать спрос, отвечать на отзывы и использовать другие инструменты работы с клиентами.

Совместный проект двух компаний называется «Переход из офлайна в онлайн: курс по работе с маркетплейсами от AliExpress Россия и GeekBrains». Он поможет коммерсантам, маркетологам и владельцам компаний, торгующих различными товарами офлайн или имеющих небольшой опыт онлайн-торговли, разобраться в работе маркетплейсов и открыть там собственный магазин.

За время карантина и вследствие кризиса спрос упал в 90% всех категорий продуктов и услуг. Особенно пострадал офлайн-ретейл — и к прежним показателям он вернется не скоро: по данным BCG и Ромир, 40-50% потребителей станут меньше тратить в торговых центрах и заведениях уличной торговли, а крупные торговые сети могут не открыть около 20% магазинов.

Дмитрий Селихов, директор по развитию AliExpress Россия:

«Кризис сказался на покупательской способности, но люди не отказались от покупок полностью — просто спрос сместился из офлайна в онлайн. По итогам года рынок онлайн-торговли по разным оценкам вырастет примерно на 25%. Чтобы покупатель знал продавца, он должен иметь возможность найти и купить у него в интернете. И в ситуации кризиса выход на маркетплейс является самым недорогим и простым способом начать онлайн-продажи или расширить существующие каналы продаж, требующие затрат на продвижение. При этом многие ретейлеры не понимают, как подступиться к маркетплейсам, и мы решили помочь им во всем разобраться».

Пройти «Переход из офлайна в онлайн: курс по работе с маркетплейсами от AliExpress Россия и GeekBrains» может любой желающий. Эксперты курса разберут все возможные каналы продаж, подскажут, как выбрать нужный канал в зависимости от типа бизнеса, помогут не затеряться среди других продавцов маркетплейса, выбрать и настроить логистику, прогнозировать и увеличивать спрос, отвечать на отзывы и использовать другие инструменты работы с клиентами, а также посоветуют, к кому обратиться, если нет возможности заводить магазин и управлять им самостоятельно.

Напомним, с 1 апреля AliExpress Россия обнулила комиссию для российских продавцов — эта мера призвана помочь малому и среднему бизнесу в сложный период. Обнуление комиссии будет действовать в течение полугода после выхода на маркетплейс на первые 100 заказов.

Также AliExpress Россия ввела дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса, предоставив российским продавцам возможность бесплатно хранить товары на складе в течение 60 дней.