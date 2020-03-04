AliExpress предупредил о задержке посылок из-за коронавируса

Китайская торговая площадка AliExpress 3 марта предупредила на своей англоязычной странице в Facebook о возможных задержках посылок из-за эпидемии коронавируса.

В компании пояснили, что в случае некоторых отправлений и логистических процессов обработка заказов теперь требует больше времени, чем обычно, а также подчеркнули, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, вирус не распространяется через посылки.

Отметим, что пользователи AliExpress с различных континентов в комментариях подтверждают трудности с доставкой посылок с начала 2020 года.

На русскоязычной странице AliExpress аналогичного предупреждения не появилось.

В пресс-службе AliExpress Global сообщили, что следят за ситуацией и принимают меры для поддержки продавцов и малого бизнеса на платформе:

«Мы признательны покупателям за понимание и усердно работаем над тем, чтобы минимизировать неудобства для них»,— заявил представитель компании.

В пресс-службе «Почты России» заявили, что компания ведет обработку международной почты, в том числе из Китая, в штатном режиме.

Также сегодня стало известно, что Google отменил свою ежегодную конференцию для разработчиков I/O 2020, которая должна была пройти с 12 по 14 мая в Маунтин-Вью, в связи с опасениями в отношении коронавируса (COVID-19), и в соответствии с рекомендациями СDC, ВОЗ и других организаций в области здравоохранения.

