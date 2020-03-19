AliExpress Россия отменит комиссию для продавцов

AliExpress Россия планирует обнулить комиссию для российских продавцов — эта мера призвана помочь малому и среднему бизнесу в сложный период. Россия станет первой страной присутствия AliExpress, в которой будет действовать нулевая комиссия.

AliExpress Россия исторически удерживает комиссию с продавца на низком относительно остального рынка уровне — сейчас она составляет 5 или 8% в зависимости от категории товаров. Обнуление комиссии затронет все товарные категории и будет действовать в течение полугода после выхода на маркетплейс на первые 100 заказов. Воспользоваться новыми условиями смогут продавцы, которые зарегистрируются на AliExpress Россия после 31 марта.

Обнуление комиссии коснется только российских предпринимателей и не будет распространяться на продавцов-резидентов других стран.

Напомним, со вчерашнего дня AliExpress Россия начал блокировать продавцов за спекуляции на защите населения от вируса.