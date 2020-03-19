AliExpress Россия отменит комиссию для продавцов

Оксана Мамчуева -
83

AliExpress Россия планирует обнулить комиссию для российских продавцов — эта мера призвана помочь малому и среднему бизнесу в сложный период. Россия станет первой страной присутствия AliExpress, в которой будет действовать нулевая комиссия. 

AliExpress Россия исторически удерживает комиссию с продавца на низком относительно остального рынка уровне — сейчас она составляет 5 или 8% в зависимости от категории товаров. Обнуление комиссии затронет все товарные категории и будет действовать в течение полугода после выхода на маркетплейс на первые 100 заказов. Воспользоваться новыми условиями смогут продавцы, которые зарегистрируются на AliExpress Россия после 31 марта.

Обнуление комиссии коснется только российских предпринимателей и не будет распространяться на продавцов-резидентов других стран.

Напомним, со вчерашнего дня AliExpress Россия начал блокировать продавцов за спекуляции на защите населения от вируса.

ИСТОЧНИКAliExpress Россия
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Прокомментировать

avatar
  Подписаться  
Уведомление о