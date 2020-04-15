AliExpress Россия запускает новый сервис Plus с ускоренной доставкой и возможностью бесплатной доставки товаров от международных продавцов до двери.

В Plus продается порядка 1 млн товаров в следующих категориях: товары первой необходимости, товары для авто, аксессуары и бижутерия, красота и здоровье, компьютерная техника, одежда, спортивные товары и товары для хобби, товары для дома и сада, электроника и детские товары. Это более 10 тысяч лучших производителей из России и Китая. В настоящий момент основной фокус сделан на товарах для дома и товарах первой необходимости с быстрой доставкой.

Все товары Plus находятся в соответствующем разделе мобильного приложения и на сайте AliExpress, они отмечены специальным значком.

Доставка российских товаров осуществляется в рамках 2 дней. Максимальный срок доставки из других стран – 15 дней. Заказы также можно будет забрать в постаматах по всей территории России или в пунктах выдачи в магазинах X5 Retail Group.

Большинство купленных товаров со знаком Plus можно легко вернуть в течение 15 дней без объяснения причины и с полным возвратом денежных средств. Более того, в связи с периодом самоизоляции срок возврата товаров увеличен на 30 дней для безопасного возврата посылок.

Товары под брендом Plus будут доступны пользователям, начиная с сегодняшнего дня. В честь запуска Plus также будут действовать скидки до 50%. Первые две недели для новой категории станут тестовыми: все товары и возможности будут включаться постепенно.

Напомним, ранее компания AliExpress Россия ввела дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса, предоставив российским продавцам возможность бесплатно хранить товары на складе в течение 60 дней.